Carteles arriba. En el cambio de los oradores, el público interactuaba con las locutoras y la música. Principalmente levantaban los carteles que habían llevado o recibido en el lugar de concentración para manifestar su oposición a despenalizar el aborto, justo cuando se conmemoró el "Día del Niño por Nacer".

Desde 1999 se conmemora en Argentina cada 25 de marzo el "Día del Niño por Nacer" y ayer tuvo una repercusión más notoria tanto en la provincia como en el país, en el marco que el pasado 6 de marzo se presentó el proyecto de ley para legalizar el aborto.



En San Juan, más de 2.000 personas se manifestaron, frente a la Legislatura, en contra de la despenalización del aborto y en el acto también se apuntó ante otro punto que defienden los de la vereda contraria: la educación sexual integral (ESI) con perspectiva de género. Se distribuyó un modelo de nota para que los padres interesados las presenten en la escuela de sus hijos.



Con esto, la identidad de género entra también en el debate entre quienes apoyan y atacan la despenalización del aborto.

Casi un picnic. Muchas familias aceptaron la propuesta de participar llevando equipo de mate y reposeras o manteles para desplegar en el pasto.





Nadia Flores, involucrada en la organización de la manifestación de ayer, calificó a la ESI con perspectiva de género como "una degeneración. Que se le enseñe al niño a ser niña y a la niña a ser niño a los 4 años, creo que cualquier padre que quiere a su hijo no quiere ponerlo en esa situación. Que un adulto elija lo que quiera ser, aunque siempre va a ser hombre o mujer. Entonces con los niños no se tienen que meter. Pueden hacer muchas cosas, son respetables y nadie los puede discriminar. Pero que tampoco quieran ensuciar a la inocencia de esos niños. Se van a entregar (las notas) para que los padres presenten en los colegios, dándoles esa educación a la espalda de los padres, quitándoles la patria potestad".



Nadia también se refirió a que la campaña de firmas para un petitorio a los legisladores nacionales sanjuaninos -quienes ya anticiparon que votarán en contra de la legalización del aborto- busca asegurarse que no haya sorpresas de último momento.



"Si bien nuestros legisladores en San Juan por Gracia de Dios son pro-vida, si hay votación, que no se levanten de la banca ni se vayan a otro país de paseo. O sea que reafirmen verdaderamente que defienden a la vida", agregó categórica.

Manifestación nacional. En Buenos Aires, la manifestación se produjo en Plaza Italia. También fueron convocantes las marchas en Córdoba y Rosario.

Protagonistas

MARÍA CRISTINA RAMO - Organización

La convocatoria es celebrar este día, máxime ahora donde quieren aprobar una ley que directamente es un genocidio. No puede ser que solucionar los problemas sea matando a otro ser humano.

ANTONIO RENNA - Pastor comunidad evangélica

La gente tiene que fundamentarse que la vida escapa a nuestro control, es decir que tiene origen en otro lado. Si es así, es alguien superior a nosotros. Dios es creador y sustentador de la vida.

RAÚL MENGUAL - Comisión Hogares de Belén

Los "Hogares de Belén" son una respuesta social y solidaria de las familias sanjuaninas para albergar a niños vulnerables. Así se salvan las dos vidas y no hay que elegir entre la madre y el niño.

GABRIELA QUIROZ - Locutora



Defendemos la vida en todas circunstancias. Saber que Dios se hace presente en esa vida que se está gestando. Los niños traen la vida que renueva la esperanza y transmite alegría.

Testimonios: adopción en lugar de aborto

El eje de los testimonios que transcurrieron en la manifestación fue que la adopción es la solución apropiada a los embarazos no deseados, en lugar de legalizar el aborto. El primero fue el que dieron Mónica Clavel y Roberto Terzi, quienes están tramitando la adopción definitiva de "Facu", de 13 meses, quien tiene problemas neurológicos por un tumor en el tallo cerebral. Le sucedió el de Alba (26 años), leído por Rosa Atencio (Hogares de Belén), quien quedó embarazada a los 10 años y escapó de la sala donde le provocarían el aborto. Tras el parto, ella fue adoptada por una familia y su hijo, por otra.

Petitorio a los legisladores

En la concentración se repartieron planillas para que firmara la gente en las que consideran al aborto como un delito y exigen "en forma categórica" a los diputados nacionales y senadores que "asuman el compromiso, el cual en forma pública ya expresaron, de defender la vida desde la concepción".

Donación de alimentos

Una de las consignas para conmemorar el Día del Niño por Nacer era donar un alimento no perecedero. Todo lo recibido será repartido para la Fundación Conin y para el Consejo de Pastores, quienes a su vez los distribuirán en los comedores donde ya trabajan. Un representante de cada uno de ellos también fue orador en la manifestación.