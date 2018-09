La decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, Rosa Garbarino, argumentó causas de seguridad y económicas, entre otras, el hecho de no haber permitido que se realizara la toma del edificio que pretendió anteayer un grupo de estudiantes que afirmaba hacerlo en defensa de la universidad pública, gratuita y laica, y que mantuvo en reunión hasta la madrugada de ayer a las principales autoridades en el edificio de la calle Ignacio de la Roza casi Sarmiento, como el rector Oscar Nasisi. "No se abrieron las puertas por no reconocer el planteo de lucha en defensa de la universidad. El problema es de seguridad. Es decir, nosotros somos custodios también del edificio y de algo muy importante como toda la documentación. Pasar un fin de semana significaba que debíamos poner mayor cantidad de guardia privada, como también duplicar la cantidad de personal no docente, lo que implica eso en este momento de gran problema presupuestario de la universidad. Era el doble de horas extras y no tenemos presupuesto para eso. Le explicamos a los chicos y continuaron distintos diálogos hasta que a las 2 de la mañana se retiraron".



-¿Cuál es su lectura?



-Siempre me pregunto por qué siempre es la Facultad de Filosofía... Creo que tiene tintes políticos, que le hacen mal a la misma lucha que se está planteando por mayor presupuesto para la universidad pública. Ante este tipo de cosas, pierde identidad y legitimidad el propio reclamo porque en la marcha, toda la gente reclamó de forma pacífica, se dio espacio de participación, con discursos. Pero esto no entiendo, creo que es político y que se va a ir poniendo más arduo el año que viene, a medida que se vaya acercando el 2020 cuando sean las elecciones generales en nuestro caso.



-¿Cuándo se trata en el Consejo Directivo si permanecen los símbolos religiosos?



-Tenemos reunión los días miércoles. Podríamos haber hecho una extraordinaria el lunes o martes, pero se le ha pedido a cada representante del consejo directivo que pida una opinión de lo que piensa el grupo que representan, para darle realmente una legitimidad a la decisión. La imagen de la virgen llegó hace 30 años, votada por unanimidad de aquel Consejo Directivo. Aquí no siguieron los canales institucionales, el Consejo Superior tomó esa decisión. Y nosotros desde el miércoles haremos un proceso legitimo y democrático porque se preguntará a todos los estamentos de la facultad su opinión. A partir de ahí, los representantes abrirán un debate y tomarán una decisión.



-¿Pidió en el Consejo Superior que se haga el debate en todas las facultades?



-Me parece que no es justo que moleste solamente una imagen que está en una Facultad.