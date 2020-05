Viernes 8 de mayo, 12 del mediodía. Ese día estaba pautado (desde el inicio del ciclo lectivo 2020) que en la Escuela Normal de Caucete se realizaría la presentación de camperas. La pandemia por el Covid-19 lo impidió y no hubo bombos ni platillos como acostumbra este tipo de actos, pero sí un enorme acto de solidaridad. Es que los cauceteros decidieron comenzar una campaña solidaria para recaudar alimentos para los más necesitados del departamento.

La iniciativa fue de los alumnos del Sexto Año de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano en la primera semana de clases. "Soñábamos con nuestra presentación y decidimos que a todos quienes vinieran les pediríamos un alimento no perecedero, no imaginábamos nunca esto iba a pasar. En estos días, acordándonos que ya se acercaba la fecha, decidimos reflotar la campaña para no ponernos mal, todo lo contrario: sabemos que vamos a ayudar a gente que realmente lo necesita", comentó Ezequiel Costa, de la Escuela Normal. Rápidamente sus compañeros hicieron flyers para promocionar la campaña y se designaron alumnos para realizar la colecta. Los flyers que comenzaron a circular hicieron que se sumara un curso de la Escuela de Comercio Alfonsina Storni. "Nosotros estamos en la misma situación que ellos, ya deberíamos haber hecho la presentación y lógicamente que no tenemos las camperas pero nos unimos porque si bien estamos muy angustiados, es una buena causa y qué mejor que aportar nuestro granito de arena", expresó Jesús Bustos, de la Escuela de Comercio.

Dicen que en total son aproximadamente 150 los alumnos involucrados en la campaña: dos cursos de Ciencias Naturales, uno de Ciencias Sociales y uno de la modalidad Economía y Gestión de la Escuela Normal, y el Sexto Año de Ciencias Sociales de la Escuela de Comercio. Hay profesores que conmovidos por la acción solidaria de los futuros egresados, también decidieron colaborar.

Entre todos, intercomunicados por grupos de Whatsapp y promocionando la campaña en redes sociales, los chicos apuntan a que más gente se sume y puedan ayudar con quienes más lo necesitan. Ya visualizaron varios comedores comunitarios que producto de la fuerte crisis económica que hay por la pandemia, se las ingenian para darle un plato de comida a quienes lo requieran. "Sabemos que lo que estamos haciendo servirá. Nosotros nos quejamos porque no podemos estar en nuestro último año disfrutando como quisiéramos, pero hay gente que no tiene qué comer y eso es pasarla mal", contó Priscila Costa, también de la Escuela Normal.

No habrá presentación de camperas como hubiesen soñado. Tampoco habrá viaje de egresados. Y todavía sin saber qué pasará con el ciclo lectivo, los chicos de Sexto Año tienen como única esperanza poder tener su baile de egresados, pero por lo pronto dejaron de pensar en eso y sólo apuestan a la solidaridad.

Ahora los chicos piden la colaboración de todos quienes puedan participar con alimentos no perecederos. Pueden comunicarse a los números 2645547269, 2645893162, 2645429120 y 2644984001.



PARTICIPANTES

EZEQUIEL COSTA - Escuela Normal M. Belgrano

"Estábamos mal este último tiempo porque nos acordábamos que se acercaba la fecha de presentación de las camperas y, obviamente, no la podríamos hacer. Pero reflotar la campaña nos hizo pensar en eso, en ayudar a la gente".

PRISCILA COSTA - Escuela Normal M. Belgrano

"Nos da mucha pena, nostalgia, demasiada tristeza no poder venir a la escuela por culpa de la pandemia de coronavirus. Pero iniciar la campaña solidaria nos mantiene la cabeza ocupada, sabemos que será por el bien de mucha gente".

MARÍA JOSÉ FARÍAS - Escuela Normal M. Belgrano

"Nosotros nos estamos haciendo problema por no poder venir a la escuela, pero tenemos que tener en cuenta que hay gente que la pasa mal. Por eso nosotros decidimos ayudarles con nuestro granito de arena. Estamos con muchas ganas".

JESÚS BUSTOS - Escuela de Comercio A. Storni

"Todos quienes transitamos el último año de la Secundaria estamos mal por lo que está pasando con la pandemia, pero nos unimos por una buena causa. Espero que más gente se sume, así lo recaudado les puede llegar a muchas personas".