A poco más de tres meses de reducir la banda horaria de atención al público, en la Dirección de Control y Reconocimiento Médico -apodada popularmente como Junta Médica- tuvieron una respuesta favorable de los usuarios a esa decisión.



Obviamente que la conformidad no radica en que la oficina que se encarga de controlar las licencias médicas de los empleados estatales esté menos tiempo abierta al público, sino en que los afectados tardan menos en realizar el trámite. Y a esa conclusión llegaron en la Junta Médica luego de los resultados de 500 consultas que efectuaron a través de una encuesta de satisfacción. El 83 por ciento se agrupó en las respuestas ‘poco’ y ‘muy poco’ ante la consulta.



Mientras las oficinas, ubicadas en Ignacio de la Roza y Catamarca, estaban abiertas de 7 a 19 la demanda sobrepasaba la capacidad de atención en la primera y media mañana, en que se colmaba el salón principal. En tanto, por la siesta o la tarde no había tantas solicitudes de atención.

Hoy, son 41 los integrantes de la ‘Junta Médica’, con 23 profesionales y 18 administrativos.

Ante ese panorama, hubo dos modificaciones básicas. Se redujo el horario de atención, recortando las últimas 4 horas, con el fin que haya más profesionales atendiendo las consultas, especialmente por la mañana. Y el segundo fue planificar con anticipación la distribución del personal en los tres servicios que presta la repartición: la gestión de la carta médica, las evaluaciones o juntas médicas y los controles domiciliarios de los agentes.



“En la carga horaria anterior, los profesionales muchas veces se veían obligados a dejar una tarea por tener que hacer otra”, afirmó el director, Daniel Aput, quien agregó que luego de poner en práctica la redistribución de personal los primeros resultados fueron los esperados al ver que desaparecía la cola de gente aguardando cumplir con el trámite, que salía a la vereda. “Que un lunes a las 10 de la mañana haya asientos vacíos en la sala de recepción fue un indicador que estábamos por el buen camino. Antes alguien podía estar media mañana acá y ahora el promedio de estadía no supera los 30 minutos”, graficó.



También se contemplaron los casos que ya no cuentan con el horario de 15 a 19 y la solución escogida fue la opción de presentarse al día siguiente, hasta las 8,30.



Lo que no disminuyó fue la cantidad de pacientes. En el primer cuatrimestre de 2016 se gestionaron 8.554 cartas médicas y en el de este año, 9.825, lo que significó un incremento del 14%. Lo mismo sucede con las juntas médicas realizadas, ya que hubo 402 entre enero y abril del año pasado y 435 para el mismo periodo del actual, es decir un aumento del 8%.

Incorporar servicios para abordar temas especiales



Daniel Aput - Director de Control y Reconocimiento médicos





Con los resultados de la encuesta recibimos la señal que nos indica que vamos por buen camino en los desafíos que asumimos para abrir nuestro abanico de servicios, en una neta conducción horizontal.



Lentamente incorporamos otros servicios porque con los cuarenta mil casos que atendemos al año, hay situaciones especiales. Y por eso ya se conformó un equipo médico psicosocial para abordar temas puntuales y a veces críticos.



También consideramos como una gran oportunidad la próxima mudanza al nuevo edificio, para comenzar cosas de nuevo, como la posibilidad de ocuparnos de la evaluación preocupacional.

Tenemos muchas áreas que están abordando temas problemáticos. Estamos abriéndonos, buscando contacto con los diferentes organismos porque en el tema laboral intervienen muchos factores.



Por ejemplo, ya organizamos junto al Ministerio de Educación “La semana de la voz”, que consideramos de un valor preventivo importantísimo. En síntesis, pretendemos hacer más que la función que se viene cumpliendo por años.