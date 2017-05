La laguna. El agua baja a lo largo de cuatro cuadras y se estanca en la entrada del barrio. Ahí el agua hasta rompió parte del pavimento.



"Estamos cansados, los chicos llegan a casa llenos de barro", "no podemos tomar el colectivo en el lugar que corresponde porque hay una laguna gigante", "el otro día una mujer adulta se cayó porque se resbaló", "se desperdician litros y litros de agua por día". Estas frases forman parte de los reclamos que los vecinos del barrio Los Jilgueros, de La Bebida, hicieron.



Esto, porque dicen que desde hace meses se rompió un caño y hay una pérdida de agua en la vereda de una vivienda. Debido a esto el agua ya corre a lo largo de 4 cuadras. Y aunque los vecinos aseguran que hicieron numerosos reclamos y no consiguen que les solucionen el problema, Sergio Ruiz, el presidente de OSSE, dijo que en el 0800 no tienen ningún reclamo de esa zona.

"Es casi imposible que haya pasado tanto tiempo y no se haya solucionado. No han reclamado". Sergio Ruiz - presidente de OSSE

El barrio Los Jilgueros está ubicado por calle Morón, al Sur de Ignacio de la Roza, en la Bebida, Rivadavia. Toda la gente de la zona sabe exactamente de dónde viene el agua e incluso saben por dónde transitar en autos para esquivar los pozos, es que la enorme laguna ya se comió parte del pavimento. Mientras que para los que desconocen la zona tampoco es difícil dilucidar de dónde viene el agua. Sólo basta con seguir el rastro a lo largo de más de 4 cuadras para llegar a la zona de la rotura del caño. Es que el agua baja a lo largo de varias cuadras por un lado de la calle. Incluso ya formó una especia de cuneta, hasta que se estanca en la enorme laguna.



"Hace unos días vinieron a arreglar la rotura de un caño en el vecino y yo les pedí que vieran la pérdida de mi vereda. Me dijeron que iban a volver, pero nunca regresaron. Incluso hay días que cuesta que salga agua hasta dentro de mi casa", dijo Yaquelina Frías, la vecina que vive justo donde es la pérdida. Ella comentó que junto a varios vecinos intentó reparar el caño, pero que no pueden porque deben romper la vereda y no tienen con qué.



Ante esta situación, Sergio Ruiz dijo que solamente tienen pendiente en esa zona la colocación de llaves y que en el centro de atención al cliente no tienen ningún reclamo de ese barrio. Sin embargo, se comprometió buscar la solución más rápida para evitar que siga saliendo agua innecesariamente. A la vez pidió que todos los que tengan un problema similar llamen para reclamar al 0800-222-6773, ya que esa línea es la única que hay para recibir denuncias de usuarios.



Protagonistas



Carolina González - vecina



"La gente de OSSE vienen a reparar un caño y a la semana tenemos roto otro en alguna vereda. Este problema existe desde hace mucho. Los chicos no pueden ni jugar en la puerta porque alguno queda mojado".



Renzo Montoro - vecino

"El agua que estamos perdiendo es la misma que OSSE pide que cuidemos. Si pasan inspectores por acá y nos ven regando fuera del horario permitido nos multan, pero todo lo que se pierde por día por esta pérdida parece no importales nada".





Carolina Pérez -vecina

"Todos los días hay alguien que se cae porque está todo lleno de barro. Ni en bicicleta podemos andar. Hay varios vecinos del barrio que hicieron reclamos, pero nunca esta calle está sin agua, siempre está inundada".