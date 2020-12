Por el impacto de la pandemia y la caída en las ventas un estudio nacional indicó que en San Juan este año cerraron el 16,5% de comercios respecto a los existentes el año pasado, quedando ubicada la provincia por encima de la media nacional que registra una tasa de cierres de locales del 15,6%. El informe, que fue realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), indica que San Juan está dentro de las 10 jurisdicciones más afectadas del país por la crisis que desató el coronavirus. Al mirar la región, esta provincia también es la más perjudicada en Cuyo ya que Mendoza tiene el 13,3 % de locales cerrados y San Luis, el 12,8%. Para este informe realizado entre el 1 y el 18 de diciembre, se relevaron en San Juan más de 750 locales ubicados en las principales calles del centro comercial capitalino, es decir, Libertador, Laprida, Mitre, Rivadavia, Santa Fe, Tucumán, Mendoza y General Acha. El 16,5% de ellos, es decir, 126 locales, están cerrados. Las galerías comerciales son las que resultaron más impactadas, con una tasa de cierre del 30,49%, mientras que en el rubro locales a la calle, el impacto fue menor, del 10,74% de locales cerrados. El informe no indica si los que cerraron se mudaron a zonas más baratas pero en las diferentes cámaras comerciales consultadas dicen que hay de todo: que están los que bajaron definitivamente las persianas, los que se mudaron a locales más económicos, y también los que pasaron a la informalidad y venden en su casa o por internet. Todos los referentes comerciales además coinciden que los rubros más afectados son los de vestimenta y calzados. "En el caso de las galerías, esos números de los que cerraron son ciertos. Tengo entre un 30 a 35% de locales desocupados", dijo Carlos Iramain, que maneja 85 locales en total en la ciudad, 55 en la galería Central y 30 en el Paseo Unicentro (ex Factory). "Tuve que poner locales míos con ropa para ocupar espacios y que no se viera vacío, pero anda exactamente en esos números la cantidad que cerraron", dijo y agregó que hay casos que cerraron uno de dos locales y otros -la mayoría- que han cerrado definitivamente. Marcelo Vargas desde la Federación Económica -la entidad que colaboró para hacer el relevamiento local para la CAME-, dijo que la pandemia afectó mucho, sobre todo a los comercios que ya venían golpeados de antes por la caída de ventas. Opinó que una buena parte de los que cerraron han pasado a la informalidad, con tiendas de ropa que empezaron a vender por internet o con un bolsito en la calle, y también se da el caso de los que se han achicado, cerrando sucursales. Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio de San Juan, consideró como probable que el número de cierres sea mayor en las zonas de mayor concentración comercial. Recordó que la entidad realizó un relevamiento en el mes de julio sobre la zona más poblada de comercios, que reveló un 23% de locales cerrados que a igual fecha del 2019. Dijo que para cerrar definitivamente un negocio (dar de baja el CUIT) "hay que pagar y muchos no lo hacen y eso no sale en las estadísticas", y agregó que la Subsecretaria de Trabajo no está trabajando a pleno tampoco, para saber quiénes cerraron definitivamente o se mudaron a otra zona. Por su parte, el presidente de Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga, consideró que las cifras de cierre en la realidad no son tan altas como indica la encuesta. "A diferencia de Buenos Aires y otras provincias, San Juan fue una de las primeras que volvió a abrir las puertas del comercio a cielo abierto, shopping y galerías, por lo cual no creo que la realidad sea tan pesimista", opinó. Quiroga estimó que el cierre de locales comerciales a la calle no supera el 10%, "ya que varios se reinventaron, o dejaron su local para ir a otro más chico, más económico"; mientras que el de locales en galerías es del 15% a su juicio, la mitad de lo que dice CAME, "gracias a que se llegó a un acuerdo con los propietarios para bonificar alquileres".

La encuesta que hizo CAME

El relevamiento de CAME se hizo en 39 ciudades del país y se relevó una muestra de 82.629 comercios en 1.500 calles, de los cuales 12.843 estaban cerrados y vacíos, con 28.300 empleos afectados. La entidad precisó que con estos resultados ""se puede estimar un total de 90.700 locales vacíos, con el cierre de 41.200 pymes que involucra a 185.300 empleos". Así concluye que en todo el país hay un promedio de nueve locales comerciales vacíos por cuadra. Además señala que las más perjudicadas fueron las galerías comerciales, donde la tasa de cierre promedio fue del 23%, con picos del 77,6% de locales cerrados en Chubut.