Una enorme mancha negra en el pavimento y gotas de aceite que marcan varios metros de la avenida Punta de Rieles, en Rivadavia, son la prueba, según los vecinos, de que dos reductores de velocidad están mal hechos y hasta rompen los autos. Se trata de dos pasos peatonales (nombre que reciben estos reductores) que fueron construidos por la Municipalidad de Rivadavia en la calle Punta de Rieles entre Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) y calle Mariano Moreno. Ante este reclamo, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, dijo que los modificará y que analiza dar la mejor solución a los peatones y también a los automovilistas.



La avenida Punta de Rieles fue habilitada hace pocas semanas. Es que desde Hipólito Yrigoyen hasta calle Reconquista estuvo intransitable porque continuaron con los trabajos de iluminación, demarcación horizontal y señalización vertical. En este contexto colocaron semáforos en la zona y construyeron dos pasos peatonales, que ahora general quejas. "Es necesario que haya alguna lomada o algo que haga que los vehículos pasen más lento, pero estos reductores parecen estar mal hechos. Son peligrosos", dijo Carlos Mengual, un vecino de la zona que pasa diariamente por esa calle, mientras que Yolanda Lepez, otra vecina, dijo que "hay zonas en las que hay reductores, pero son diferentes. Son menos empinados y las subidas son más suaves. Acá los autos pasan y se rompen". Uno de los ejemplos que pusieron los vecinos fue el reductor que hay en la calle Nuche (continuación de Punta de Rieles, en Capital) y Segundino Navarro, donde el paso peatonal mide unos 15 centímetros de alto y cada rampa tiene 2 metros de largo aproximadamente. En el caso de los dos reductores de la Punta de Rieles, la altura es de 20 centímetros y cada rampa no supera el metro de largo, por eso son tan empinados.



Este reclamo llegó a la Municipalidad. "Los vecinos nos hicieron llegar esta inquietud y estamos analizando cómo mejorarlo, para suavizar la altura de los reductores, pero a la vez para que los peatones puedan cruzar la calle tranquilos", dijo el intendente del departamento. Y si bien no dio fechas para comenzar a hacer estas modificaciones, dijo que las harán para evitar que haya mayores problemas. "Igual nosotros pensamos que los autos que se rompen son los que vienen a alta velocidad. Es verdad que hay otros reductores que tienen subidas más suaves y eso trataremos de hacer", agregó el funcionario.

"Es necesario que haya un reductor, pero estos que construyeron no sirven. Los autos pasan y tocan el suelo, porque son muy altos, mientras que las motos hacen maniobras peligrosas. Todos los días vemos cómo la gente se detiene a ver si se le rompió o no el auto cuando golpea contra el pavimento. Hay algunos que pierden el aceite y por eso hay manchas en la calle".

