Un informe oficial dado a conocer por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reveló que en San Juan hay 162.486 beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En la práctica, la cifra significa que casi 1 de cada 5 sanjuaninos percibe la ayuda de 10.000 pesos mensuales, tomando en cuenta que se calcula que la población local está en el orden de las 780.000 personas. Además, indica que casi la mitad, el 49,9% de la Población Económicamente Activa (PEA), o que está en condiciones de trabajar, cobra el aporte.

Desde el lunes pasado comenzó el pago de la tercera tanda del beneficio, dispuesto por el Gobierno nacional para ayudar a las personas más vulnerables durante la pandemia. Y se conocieron las cifras que, para la economía local, representan 1.624.860.000 de pesos, un monto nada despreciable en épocas de caída de ingresos y de la actividad económica en general, que sirve, por ejemplo, para incentivar las ventas tanto en el sector comercial como el supermercadista.

El análisis de los números también permite conocer que la mayor parte, el 55,97% son mujeres y que el 44,03% restante son hombres. Además, a esta tercera cuota del ingreso, que comenzó a abonarse en junio, lo recibe el 35,6% de los sanjuaninos que tienen entre 18 y 65 años.

La ayuda de 10.000 pesos es de libre uso para el beneficiario.

A nivel nacional la cantidad de beneficiarios llega a las 9 millones de personas, que se anotaron para recibir el beneficio, pero la inscripción ya está cerrada y por ahora no se permiten nuevos anotados. Para llegar a cobrar el IFE había que calificar de acuerdo a una serie de condiciones, como por ejemplo no tener empleo o recibir otra ayuda del Estado, por eso muchos quedaron afuera. Así las cosas, el bono llega un promedio de 6 de cada 10 familias del país. En San Juan, de acuerdo a los indicadores sociales, el bono llega al 23,3% de los hogares que están por debajo de la línea de pobreza.

Hasta ahora no está definida cómo será la continuidad del plan, según dijo Pablo Ruiz, gerente de la delegación en San Juan de la Anses.

En cuanto al monto, al igual que las dos tandas anteriores, la ayuda sigue siendo de 10.000 pesos, que representan para el Estado nacional un gasto de $270.000 millones. Por el tema de la cantidad, hubo reclamos de algunas organizaciones sociales, que pedían que el bono se actualizara en base a la inflación acumulada, pero la decisión del Gobierno fue que en esta fase se mantuviera tanto la cantidad de beneficiarios como el monto a percibir.

De los beneficiarios provinciales, la mayor cantidad, el 62%, son los trabajadores informales o desocupados, seguidos por los que perciben la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, que representan el 30,2%. En cuando a las edades, la mayor parte, 55.061 beneficiarios, están comprendidos en la franja de 25 a 34 años.

En cuanto a la forma de cobro, la única modalidad es a través de una transferencia a la Clave Bancaria Unificada (CBU) que cada beneficiario registró ante la ANSES. En caso de que la persona quiera cobrar el bono en una cuenta bancaria distinta a la registrada ante el organismo nacional deberá entrar a la web del organismo y registrar allí la nueva CBU. Esto fue luego de que en el primer pago muchos cobraron a través del Correo Argentino o de otros puntos de pago.

El uso que tiene el beneficio nacional

Aunque la creencia es que el bono se destina a la compra de comida, algunos datos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación indican que no es tan así. Por ejemplo, el titular del área, Daniel Arroyo, dijo en una entrevista a Clarín que "en términos generales, el IFE no se usa tanto para gastos en alimentos como para cubrir otros gastos básicos y hacer arreglos en la casa". Es que el IFE coexiste con otros programas, como la AUH y la tarjeta Alimentar, que tienen un uso vinculado directamente a la comida. "Nosotros vemos que en la semana en la que se paga la tarjeta Alimentar, baja la asistencia a los comedores comunitarios. No vemos que ocurra lo mismo cuando se cobra el IFE", dijo Arroyo. Incluso se han conocido historias de beneficiarios que usaron los 10.000 pesos para arrancar con un emprendimiento propio, como venta de productos de panadería o de frutas y verduras.

Decisión

El Gobierno nacional se vio obligado a extender la ayuda por la prolongación de la cuarentena, para evitar que la situación social se vuelva aún más explosiva. Según estimaciones privadas, entre abril y junio la pobreza habría escalado al 47% de la población.

Edades

32 Es el porcentaje de beneficiarios de la ayuda en San Juan que tienen entre 18 y 24 años. Además, 29.409 personas que lo cobran tienen entre 35 a 44 años, según la Anses.