Por primera vez, y después de 120 días, hoy vuelven a abrir los tres shoppings en un día domingo en San Juan -uno de los días "fuertes" en ventas; con la expectativa de volver a normalizar tanto la afluencia de gente como la facturación en medio de la pandemia. Hasta ahora en los tres shoppings sanjuaninos -Patio Alvear, Espacio San Juan y Paseo San Juan- sólo podían abrir los locales destinados a la gastronomía, lo cual resultaba raro y un costo extra en iluminación y servicios para mantener sólo un puñado de locales en actividad. Los referentes de los espacios indicaron que si bien están autorizados a tener abiertos los locales que no son de gastronomía hasta las 22, han optado por cerrar a las 21 para facilitar el regreso de los empleados a sus hogares ahora que hay menos frecuencias de colectivos. También dijeron que han notado que la gente se acostumbró a ir más temprano y a esa altura ya no queda afluencia de gente comprando en los negocios. Eso sí, los locales de comidas seguirán abiertos hasta las 23 o 24 y una hora más los viernes y sábados, según cada shopping.

Alejandro Escobar, desde Patio Alvear, dijo que el sector en su conjunto está celebrando esta nueva apertura "porque sin el domingo estábamos rengos". Aseguran que de jueves a domingos se produce la mayor venta y llegada de visitantes a los shoppings, a diferencia del comercio tradicional que tiene su mejores días de lunes a viernes. Los shoppings volvieron a abrir de lunes a sábado el pasado 11 de mayo, y sólo dejaban entrar por número de documento. Luego ese requisito se flexibilizó, pero seguían sin poder abrir el día domingo. Con esta flexibilización, a esos espacios aún les resta que se autorice a volver a la actividad al sector entretenimiento: juegos infantiles y cines. Para esos rubros no hay fecha cierta. Escobar dijo que por ejemplo la franquicia Neverland ya presentó un protocolo de actividad al comité Covid en San Juan, y si bien tenían la expectativa de poder abrir para el Día del Niño, no creen que sea posible. En San Juan aún no se permite la salida de niños a los juegos de las plazas, ni han regresado a las escuelas.