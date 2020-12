Luego de 11 años consecutivos, la plaza de Villa Krause no será el escenario de la Navidad Criolla que organiza la Municipalidad de Rawson. Y no lo será porque en el contexto de la pandemia esta celebración no se realizará, debido a que no se permiten las celebraciones convocantes. Desde el área de Cultura de este departamento comentaron que debido a esa decisión y para que los sanjuaninos no se pierdan de esta celebración tan especial es que comenzaron a filmar un show que será transmitido por los canales locales y las redes sociales y que mostrará la historia religiosa desde Adán y Eva hasta el nacimiento de Jesús. Se trata de un espectáculo musical y de actuación que es producido 100% en Rawson y que cuenta con la participación de músicos, cantantes y actores de toda la provincia.



Según lo que explicaron las autoridades departamentales, este espectáculo comenzó a ser filmado el miércoles en la noche, en las instalaciones del Parque de Rawson. Es que este espacio verde fue acondicionado en algunos rincones para poder ser usado de escenario para el show que lleva el nombre de "Nacimiento de un milagro de fe". Yazmin Sehara, directora de Acción Cultural del departamento, dijo que "el espectáculo arranca antes de la anunciación de María. Mostramos la creación del mundo, con Adán y Eva, y el viaje en el tiempo hasta que el Ángel Gabriel se le presenta a María. El show finalizará con la llegada de los Reyes Magos". Agregó que el espectáculo se podrá ver el próximo 20 de diciembre en horas de la noche, pero aún no se confirma el horario.



La funcionaria dijo que para que el parque pueda ser parte de la escenografía montaron un escenario sobre el lago que en la pantalla se verá de manera imponente. "También se grabará sobre la loma que tiene este espacio verde y la idea es resaltar la naturaleza del Parque, por eso no colocamos pantallas ni nada muy artificial. Sólo un poco de iluminación para que los actores se luzcan", agregó y dijo que durante el día 20 también se presentará un disco que incluirá la música de ese espectáculo que fue grabada por artistas locales, de manera exclusiva. Esta música se presentará en Youtube, Spotify y las redes sociales.



En cuanto a los cuidados que se tuvieron para la filmación, teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus, Sehara comentó que si bien se incorporaron muchos artistas, se decidió hacer turnos para evitar aglomeramiento. "Cada una de las escenas tuvo un máximo de 8 personas en escenario, por protocolo", dijo y resaltó que a pesar de que en un primer momento pensaron en no hacer esta celebración después decidieron hacer algo virtual para poder transmitir un mensaje de aliento a la comunidad sanjuanina, en el contexto del Covid-19.



"La gente está muy triste y buscamos compartir un mensaje reflexivo. Además, apostamos a generar puestos de trabajo temporales para actores, músicos, iluminadores y gente de la técnica que no trabajó en casi todo el año por la pandemia", dijo y agregó que también algunos artesanos del paseo de la plaza de Villa Krause aportaron sus creaciones para la utilería y la escenografía.