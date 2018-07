El padre Paquito. Fiel a su estilo controversial, el sacerdote sanjuanino salió a defender los dichos de Abel Albino, el reconocido médico que habló en el Senado y criticó el uso del preservativo.

En la previa del debate en Senadores de la legalización del aborto y tras los polémicos dichos de Abel Albino, el reconocido médico que trabaja con desnutrición, el padre Francisco "Paquito" Martín dijo que el preservativo no sirve para evitar el contagio del Sida. Ante estas declaraciones, desde el Ministerio de Salud Pública criticaron al sacerdote sanjuanino. María Victoria Sain, del Programa Provincial de Sida dijo que el preservativo sí es eficaz y que eso está comprobado científicamente. "Esta discusión me retrotrae a 20 años. Es importante que empecemos a entender que cada uno puede elegir. Es momento que la ciencia esté en la mesa de discusión y que cada uno pueda optar por qué método usar, pero no con falacias o generando mala información. Se está tergiversando la información real, que además está avalada por estudios", dijo Sain. Este medio intentó hablar con la ministra de Salud, Alejandra Venerando, pero no respondió. En este contexto, DIARIO DE CUYO realizó un sondeo entre los lectores. "¿Crees que Albino debe rectificarse públicamente por sus dichos sobre el preservativo y el Sida?", fue la pregunta que respondieron los lectores. De 4.121 personas, 2.184 (el 53%) dijeron que no (ver infografía).

"No hay sexo seguro, ni con preservativos. El látex no impiden que el HIV atraviese".

Después de que Albino afirmara que el preservativo "no sirve en la prevención del Sida", el padre Paquito se puso del lado del médico. "El preservativo no es seguro", disparó en los medios locales. Mientras que después agregó: "tengo entendido que el látex -del preservativo- no evita que la célula, que es 500 veces más chica que el espermatozoide, pase". Ante esto, Sain salió con los tapones de punta. "Hay estudios hechos a parejas, en las que uno vive con el VIH y el otro no. En estos casos el virus no se transmitió gracias al preservativo. No queremos que se genere una psicosis por las barbaridades dichas. El VIH es más pequeño que el poro de látex del preservativo, pero el virus es intracelular. Es decir, que vive dentro de una célula y la célula es más grande que el poro del látex, por consecuencia no puede atravesar el preservativo", agregó la funcionaria. Otro de los dichos del sacerdote, que causó estupor fue: "un joven que tenga relaciones con 4 o 5 chicas distintas seguramente está infectado". Sobre esto, la especialista de Salud dijo que eso no se puede asegurar con tanta "liviandad" y que una persona puede tener sexo con muchas parejas, cuidarse y no contagiarse. "No hay que tirar frases sin sustento científico", concluyó Sain.