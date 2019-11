Valentina González fue elegida como la Embajadora de Albardón. La joven de 19 años representará a su departamento en la próxima Fiesta Nacional del Sol. Es estudiante de Contador Público y se definió como una mujer sencilla que siempre se la rebusca para ayudar con la economía de su casa. En una charla con DIARIO DE CUYO habló sobre sus pasiones, su departamento y la provincia en general.



- ¿Qué tipo de mujer sos?



- Siempre que me presento lo primero que digo es que juego al hockey. Es mi gran pasión y quiero hacerlo hasta que el cuerpo me lo permita, porque me encanta. Por otro lado soy una mujer compañera y familiar. Soy sencilla y me gusta hacer las cosas simples, nada sofisticado. Considero que soy una mujer capaz de representar a la provincia y de dejar a San Juan de la mejor manera ante el resto del país.



- ¿En tu casa los afecta la crisis económica?



- Sí, en varias situaciones la crisis nos afecta. En mi casa sólo trabaja mi papá. Él es el sustento para 5 personas y por eso tratamos de colaborar mucho. Siempre que podemos hacer algo para ayudar lo hacemos. Vendimos pizzetas y empanadas. Siempre me la rebusco para tener dinero y solventar mis gastos. Tratamos, con mis hermanos, de ser independientes.



- ¿Te gusta que en San Juan el deporte tenga mucho apoyo político?



- Me parece fantástico. Es el respiro de muchos chicos que pasan malos momentos. El deporte es un refugio que abre muchas puertas.



- ¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento?



- Más allá de los paisajes, lo que más me gusta es la gente, los albardoneros son muy cálidos, sencillos, humildes. La gente en mi departamento es muy cordial.



- ¿Cómo te parás ante las discusiones políticas?



- Siempre me gusta estar en una aposición neutra. No me gusta polarizarme. Si en las distintas discusiones hay cosas que me gustan o acepto y otras que no, siento que eso no me da la libertad para estar ni de uno, ni de otro lado.



- ¿Estás a favor o en contra del aborto?



- No estoy ni a favor, ni en contra del aborto. No me considero totalmente capacitada para ponerme en alguna de esas veredas.



- ¿Qué opinas sobre la Educación Sexual Integral?



- Yo no tuve la posibilidad de tener educación sexual, pero me parece una idea fantástica. Son conceptos que deben enseñarse en la casa y en la escuela, si no, no se aprende de la mejor manera. Es totalmente necesario.



- ¿Qué pensás sobre que la ESI se enseñe con perspectiva de género?



- Lo tomo muy bien. Me gusta que se hablen de estos temas, para que la gente en general se sienta más segura. Es necesario que todos seamos inclusivos, creo que con educación sexual podemos lograr este cambio en la sociedad.