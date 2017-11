Jesica Mercado tiene 18 años y fue elegida como la nueva Reina de Valle Fértil para la Fiesta Nacional del Sol 2018. La flamante soberana está cursando el último año de la secundaria y se prepara para seguir el profesorado de Teatro, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Es oriunda de Astica, es profesora de danzas folclóricas y ama la música. En una entrevista con DIARIO DE CUYO se definió como simpática, sencilla y una persona frontal. Nunca hizo modelaje y sólo se subió a los escenarios a bailar. Es por esto que cree que podrá manejar la ansiedad y los nervios ante cada presentación que haga de ahora en más como la Reina de su departamento.



-¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres?

-Me encanta bailar, esa es mi gran pasión. También me gusta pasear por lugares al aire libre, soy amante de la naturaleza.

Libre. Jesica Mercado es amante de la naturaleza. Una de sus grandes pasiones, a demás de la danza, es disfrutar del aire libre y de los paisajes de Valle Fértil.

"Nunca hice modelaje, pero ahora tendré que aprender a subir a las pasarelas sin vergüenza".

-¿Cómo te definís?



Soy una persona muy alegre y muy directa. Me gusta decir las cosas de frente cuando hay algo que no me parece o no me gusta.



-¿Cómo vas a hacer con la capacitación de las 19 candidatas y los viajes hasta el Valle?



-Creo que iré viendo en el transcurso de los días. Ahora, por ejemplo, me dijeron que tengo que ir la semana que viene a la ciudad y veré cómo hago porque estoy con pruebas en la escuela. Me las tendré que arreglar.



-¿Hace cuánto que bailás folclore?



-Hace 7 años que bailo, pero la carrera duró 5 años. Me encanta bailar zamba, es una de las danzas más lindas que tiene nuestro folclore. Siento que cuando bailo soy libre. Me entrego a la música y por eso amo bailar.



-¿Cómo sos en tu casa?



-En mi casa hago algunas tareas domésticas y ayudo a mi mamá. Vivimos las dos solas y tenemos que hacer las cosas entre ambas. No me gusta cocinar, pero sí lavar los platos, así que nos repartimos las tareas.



-¿Qué te gusta del Valle y qué crees que le falta a tu departamento?



-Mi departamento es hermoso. Tiene paisajes increíbles y la gente es muy buena. Creo que todas esas cualidades hacen que el lugar sea ideal. Uno de los lugares de Valle Fértil que más me gusta es Astica, donde yo vivo. Es como un paraíso. Valle Fértil es un lugar con mucho turismo, sobre todo en Ischigualasto y eso es muy bueno para toda la gente del departamento. En cuanto a lo que le hace falta, me parece que necesitamos un poco más de seguridad y proyectos o iniciativas para que los jóvenes tengan actividades para realizar.



-¿Qué te gustaría hacer ahora que sos la Reina de Valle Fértil?



-Me gustaría mostrar a todos los departamentos las riquezas que tiene el Valle. Me da la sensación que hay lugares en los que se minimiza a mi departamento y me gustaría mostrar que no somos menos que nadie. Somos un departamento rural y estamos apartados a otros municipios pero tenemos cosas muy buenas.