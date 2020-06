"Es un aliciente vivir en las sierras en épocas de pandemia, este lugar es la gloria". El textual es de Ariel Chávez, enfermero del Centro de Salud de Sierra de Chávez que describe a la perfección lo que se vive en ese lugar. Es que emplazada entre quebradas, a unos 1.750 msnm y a 45 kilómetros de la villa cabecera de Valle Fértil, Sierra de Chávez es el paraíso mismo que dejó de estar aislado gracias al flamante "Camino de los Sueños" que apunta a ser un gran atractivo turístico.

La majestuosa obra que en esta primera etapa conectó San Agustín con la Sierra de Chávez, fue impulsada por los mismos pobladores hace unos años cuando a pico y pala, comenzaron a trazar el camino para llegar de manera más rápida al Valle y que también permitiera el paso de vehículos. Antes la única manera de traslado para ir desde la serranía hasta la capital vallista era a lomo de mula por "Las Juntas" un sendero que costeaba el cerro y atravesaba 96 veces el río, con un promedio de 6 a 7 horas. Claro que cuando bajaban las crecientes el camino se cortaba y era imposible acceder al lugar.

La iniciativa de los lugareños encontró eco en su intendente Omar Ortíz quien gracias al apoyo del Gobierno provincial pusieron manos a la obra para llevar progreso a esa zona. El anteproyecto se hizo en la Escuela de Caminos de Montaña de la UNSJ y apoyado en los conocimientos de los lugareños, las tareas en tanto las realizaron entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad. Hoy el "Camino de los Sueños" que acortó de 68 a 45 kilómetros que se realizan en una hora y media en vehículo, les aportó una mejor calidad de vida a ese centenar de vallistos que ahora sueñan con que ese lugar se conozca.

Hace un mes comenzaron a realizar el camino hasta la Sierra de Elizondo, ubicada a unos 15 kilómetros de la Sierra de Chávez. Jorge Martínez con la topadora y Romualdo Fernández, con el pico y la pala, ya lograron hacer 3 kilómetros de ese trayecto. La idea es conectar luego la Sierra de Riveros y Astica, completando un circuito turístico que promete ser atrapante. "No tenemos nada que envidiarle a las Sierras de Córdoba", comentó orgulloso su intendente Omar Ortíz, y no es para menos una vez finalizado y pavimentado el "Camino de los Sueños" sería similar al "Camino del Cuadrado" de Córdoba.

No sólo por los paisajes que se encuentran a lo largo de los 45 kilómetros del camino, sino por la manera en la que se hizo, el "Camino de los Sueños" puede catalogarse fácilmente como una obra de arte. Abrir un camino entre los cerros, con dos máquinas y cuatro obreros hubiese parecido una misión imposible, pero cuando se quiere se puede y los vallistos lo demostraron. Ingresando por Quimilo, el camino presenta una vegetación que varía en todo el trayecto. Luego de pasar por Los Bretes, y "La Zeta" recorriendo varios kilómetros por laderas serranas, cruzando ríos y esquivando decenas de animales que buscan su alimento, el puesto "La Cumbre" de Sixto y Flavio Chávez brinda una postal única: un enorme mástil con la bandera argentina flameando con el fondo de los cerros repletos de vegetación, dan la bienvenida a la Sierra de Chávez. Más allá, en el corazón de la Sierra se encuentra el Centro de Salud, la Escuela Albergue Hernando de Magallanes y la Capillita. Ariel Chávez, el enfermero del lugar manifiesta que la pandemia no les cambió la rutina, los controles continúan haciéndose pero insiste en que la gente es sana. Siguiendo el recorrido y pasando por una decena de puestos, todos con corrales repletos de animales, el último es el de Claudia Rivero que cuenta, al igual que todos sus vecinos, con energía gracias a los paneles solares, DirecTV, una heladera que funciona a gas gracias a una garrafa y hasta tiene agua caliente las 24 horas gracias a una estufa a leña que transforma el agua de vertiente. "Este camino nos permite poder ir al Valle cuando necesitamos, ya no es como antes. Dejamos de estar olvidados y ahora queremos que la gente conozca nuestro lugar que para nosotros es el paraíso mismo", expresó orgullosa la mujer.