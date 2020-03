En el mundo el coronavirus generó pánico e hizo que en muchos sitios no se hable de otra cosa. Las medidas de prevención como lavarse las manos más seguido y taparse la nariz al estornudar con el pliegue del codo forman parte, sin duda, de algunas de las cosas más dichas en las últimas semanas. Y San Juan no quedó exenta de este problema. Según una encuesta realizada por el IOPPS para DIARIO DE CUYO, en la provincia siete de cada diez sanjuaninos admitió que para evitar contagiarse el virus modificó sus hábitos. Esto, a pesar de que según el Ministerio de Salud el virus no circula en la provincia.

En la última semana el coronavirus se ganó las tapas de los diarios más importantes del mundo. En este contexto este medio decidió saber qué opinan los sanjuaninos sobre la enfermedad que tiene en vilo a todos. La encuesta fue realizada por la consultora IOPPS a 450 personas adultas. Del total de personas encuestadas el 75% (337) dijo que sí cambio sus hábitos. De ellos el 30% (135) respondió que efectivamente los modificó, mientras que el 45% (202) aseguró que sólo modificó algunos. Estos hábitos incluyen el lavado de manos y el uso del alcohol en gel. En este sentido, otra de las consultas que respondieron los encuestados fue: ¿Últimamente salió a comprar alcohol o barbijos? Esta pregunta dejó en evidencia la escasez de estos productos en la provincia. Es que si bien el 83% (373) de los sanjuaninos comentó que corrió a las farmacias a buscar algunos de estos productos. Sólo el 37% (166) de ellos comentó que pudo hacer efectiva la compra. Es decir, que el 46% restante fue a buscar algunos de estos productos pero no pudo comprarlos, porque no había stock. Esto, a pesar que en 15 días aumentó un 40% el precio del alcohol en gel.

La encuesta fue realizada a personas del Gran San Juan y departamentos cercanos.

Desde el Ministerio de Salud pidieron expresamente que las personas que hayan viajado al exterior deban permanecer aisladas por 15 días, para evitar la propagación del virus. Es por esto que los encuestados debieron responder una pregunta relacionada a este tema. El 82% (369) dijo que no conoce a nadie que haya estado en las zonas de mayor circulación de la enfermedad, mientras que de los que dijeron que sí conocen (18%, es decir 81 personas), más de la mitad dijo que saben que esas personas están cumpliendo con la medida pedida por las autoridades.

En relación a otras medidas que se tomaron hasta el momento, más de la mitad de las personas respondió que le parece que el Gobierno nacional actuó a tiempo, mientras que el 68% de los encuestados dijo que no le parece necesario, por el momento, la suspensión de las actividades en las escuelas.

Mientras que los casos en el mundo crecen, al igual que la cantidad de personas que mueren y se salvan del coronavirus, muchos sanjuaninos se animaron a hablar del futuro. El 86% (386) de las personas que respondieron la encuesta sobre la enfermedad no descartó que la situación del mundo empeorará. De este total, el 55% (247) aseguró con un sí rotundo que la realidad será más triste, mientras que el 31% (139) dijo "posiblemente". En el mismo sentido, los sanjuaninos hablaron de Argentina. A la pregunta: ¿Cree que la situación del país empeorará? El 35% (157) dijo que puede que esto ocurra, mientras que el 45% (202) dijo "sí". En cuanto al futuro de la provincia, y teniendo en cuenta que los sanjuaninos encuestados no cuestionan algunas medidas, el 38% (171) dijo que posiblemente la provincia empeore su situación en relación al coronavirus, y el 33% (148) contestó que será peor.

Suspensión de actividades

El Ministerio de Educación informó que siguiendo las recomendaciones del protocolo de prevención ante la pandemia de coronavirus, suspendió el ciclo de cine gratuito de verano de Infinito x Descubrir que se desarrollaba los domingos en los jardines del Centro de Innovación Educativa Tecnológica ubicado en calle Las Heras y Juan Bautista Alberdi, Capital. Por su parte la Municipalidad de Angaco comunicó que suspendió la carrera Cacique y el Olivo, que se iba a realizar esta tarde.



Más insumos

Teniendo en cuenta los insumos usados en 2009, cuando la pandemia de Gripe A afectó a la provincia y a gran parte del mundo, el Ministerio de Salud invirtió 15 millones de pesos para la compra de materiales descartables, para evitar el desabastecimiento. Desde Salud dijeron la semana pasada que compraron 200 mil barbijos y pares de guantes, 90 mil camisolines, cofias y alcohol en gel, entre otros elementos usados para la prevención.



Una clínica sin visitas

Hace dos días DIARIO DE CUYO comentó que muchas clínicas locales compraron más insumos, adaptaron habitaciones que tenga ventilación para que se conviertan en salas de aislamiento, improvisaron laboratorios especiales para que sólo se analicen las muestras relacionadas a la sospecha del virus. Ayer, el Sanatorio Argentino informó que hasta nuevo aviso no se podrán realizar visitas a pacientes internados.