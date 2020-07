Pese a que los diferentes productos de almacén y limpieza han subido en los últimos meses, los supermercados sanjuaninos participantes en el programa de Precios Acordados con el Gobierno provincial finalmente decidieron mantener sin cambios los precios de un total de 16 alimentos y productos de limpieza, y firmaron la continuidad del acuerdo hasta el 31 de agosto. Además sumaron una novedad que caerá muy bien entre las personas celíacas de la provincia: una canasta de 9 alimentos libres de gluten que se podrá adquirir por 899 pesos en 9 negocios de siete departamentos.

Las otras canastas cuestan lo mismo que antes, es decir; $299 la de prevención y $599 la de alimentos. ""Se trata de un enorme esfuerzo que han realizado los empresarios de los supermercados locales, ya que todos los precios y costos han aumentado", dijo el Ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, al anunciar ayer que continúa el acuerdo con la Cámara Sanjuanina de Supermercados -Cassa- y mayoristas para ofrecer en la provincia ya no dos, sino tres kits de productos económicos (ver infografía). Durante el 2020 el programa se reanudó en marzo pasado, en medio de la pandemia del Covid-19 para brindar una opción económica a aquellas personas que por la cuarentena perdieron sus posibilidades de trabajar y/o vieron reducidos sus recursos. Se vino renovando mes a mes, pero el último acuerdo finalizó el 30 de junio, y justamente por los aumentos de precios se vino postergando. El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Mestre, dijo hace unos días que se iba a esperar cómo se instrumentaba en las cadenas de supermercados la actualización del 6% de los Precios Cuidados acordada a principios de julio (ver recuadro).

Y aunque se esperaba un aumento local, esto no ocurrió. Mario Gee, presidente de Cassa, lo atribuyó a dos razones: la solidaridad de los comerciantes locales con el cliente, y que la existencia de una canasta económica actúa como una suerte de "gancho" para traccionar otras ventas extras. ""Los empresarios han puesto mucha solidaridad en medio de la crisis, y en agradecimiento a la situación de que no hemos cerrado durante la pandemia. Formamos parte de los tres rubros que no cerraron, farmacias, ferreterías y supermercados, que hemos podido continuar trabajando frente a otros sectores no han podido hacerlo", dijo Gee. Agregó que los clientes van a buscar la canasta "y llevan alguna cosita más". El dirigente indicó que a las canastas se les tendría que haber aplicado este mes un aumento mínimo del 20%, y reiteró que los supermercados sanjuaninos no somos formadores de precios. ""Nunca se nos pasó por la cabeza a los negocios sanjuaninos especular con los precios porque necesitamos que el cliente nos compre todos los días, son el sostén de la empresa, no tenemos las espaldas de las cadenas nacionales", dijo.

LAS CANASTAS

El kit alimentario y el de prevención se venderán desde hoy en 26 locales. En Capital son Super Nápoli, Autoservicio Myriam, Ejarque, Santa Isabel, Liber, Merco Super y Super Market. En Rivadavia, Super Obrero y Super Búho; en Albardón, Supermercado Olivera y en Jáchal, Supermercado Bonetti. También en La Medalla de Chimbas y Fernández, de Santa Lucía. También en Mi Super (Angaco), Integral Santa Rosa (25 de Mayo), Supermercado Leiva (Pocito), Zega Autoservicio (9 de Julio) y Autoservicio Micaela (Ullum). En Rawson están Supermercado El Once y El Lote; en Iglesia están Anilu y Distribuidora Gerardo; y Casa Antonia y San Cayetano en San Martín. En Angaco se consigue en Doña Susana de flia. Cataldo y en Calingasta, en Don Pocholo. El kit de alimentos para celíacos se puede comprar en Naturalmente y Tu Super Sin TACC (Capital), en Herbosana Rincón (Albardón), Del Valle (Valle Fértil), Mini Market Francisco (Media Agua), El Almacén Sin TACC y Despensa Los Abuelos (Rawson), Almacén Saludable (Caucete) y Dractori (Santa Lucía). Mestre destacó que los productos para celíacos están a "muy buen precio" y que al hacer acuerdos con mayoristas podrán incrementarse los puntos de venta.

Ventas, flojas

Mario Gee, desde la CASSA informó que en el último mes las ventas han caído un 50% respecto al mes anterior. "Las ventas están pésimas y sabemos que esto pasa porque el dinero ya no le alcanza a gente, por la devaluación constante", señaló.

La lista nacional sí aumentó 5%



El Gobierno nacional les concedió el pasado 7 de julio una suba del 5% a los productos que integran el programa de Precios cuidados y que venden las cadenas. También se anunció que incorporarán 50 productos al listado. Los supermercados habían solicitado un aumento de entre el 15% y el 30%. En el mes de marzo se suspendieron los controles trimestrales que se tendrían que haber hecho en el programa de precios cuidados. En julio tendría que haberse llevado a cabo la segunda revisión. De esta manera, luego de la constante presión de los supermercados el Gobierno realizó algunas modificaciones. La industria asegura que durante estos meses los supermercados estuvieron vendiendo a pérdida. Mario Gee, desde Cassa, dijo que los súper locales no pueden instrumentar los Precios Cuidados, porque dependen de distribuidores y mayoristas, intermediarios que encarecen el precio final.