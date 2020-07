La semana comenzó con una buena noticia para la provincia, pues el Ministerio de Salud Pública anunció que ayer no hubo casos nuevos de coronavirus, en el peor mes que atraviesa San Juan desde que comenzó la cuarentena. Así, por ahora hay 20 casos de Covid-19, de los cuales 10 permanecen con proceso infeccioso y los restantes están recuperados. A su vez, sólo hay dos personas con diagnóstico sospechoso y 63 test ayer dieron negativo.

Por su parte, las autoridades informaron que Nación le asignó a San Juan dos positivos que ya pidió reclasificar, pues se trata de coterráneos que viven en Tucumán pero nunca hicieron el cambio de domicilio. Así, se supone que en las próximas horas no aparecerán en los registros como casos de San Juan, sino de aquella provincia.

En cuanto al último positivo detectado, un camionero de 42 años, los contactos estrechos aislados son siete, tres más de lo anunciado previamente y fue producto de la ampliación en la investigación epidemiológica. El hombre había ingresado el viernes a San Juan por el control de Bermejo tras 40 días fuera de la provincia y, según explicó Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, el sábado su análisis fue positivo. Además de aislarlo, hicieron lo propio con las cuatro personas que viven con él. Y con el paso de las horas también debieron aislar a otros tres individuos. A todos les harán un primer hisopado de control entre hoy y mañana.

Por otro lado, de los cinco transportistas con coronavirus que San Juan no contabiliza pues corresponden a otras jurisdicciones (tres bolivianos, un tucumano y un santafesino), uno de ellos ya está recuperado. Se trata justamente del camionero tucumano, quien dio negativo en la PCR de control.

¿Vuelven o no las guías educativas?



Ayer, tras la finalización del receso invernal en la provincia, comenzó el periodo de dictado de clases bajo la modalidad virtual. Sin embargo no hubo ningún tipo de actividad, ya que aún no comenzó la distribución de las nuevas guías pedagógicas para los alumnos de todos los niveles, tanto de escuelas de gestión estatal como privada. Y tampoco se sabe cuándo comenzará su envío, ya que el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, no autorizó a brindar esa información pública ante el requerimiento de este diario, según transmitieron desde Prensa de la cartera.

Tanto alumnos como padres ya están con expectativas sobre cómo será el dictado de clases virtuales en la segunda etapa de Ciclo Lectivo 2020, que se retomó ayer tras el receso invernal. Pero no se informó oficialmente cuándo los alumnos comenzarán nuevamente con la tarea escolar. Tampoco si los chicos de zonas alejadas y con problemas de conectividad seguirán recibiendo las guías impresas.

Por otro lado, el sábado pasado Educación le envió al ministro del área a nivel nacional, Nicolás Trotta, el protocolo para la vuelta a clases presenciales en la provincia, aprobado por las autoridades locales. Trotta lo está evaluando antes de dar su aprobación.