Pasión. Ayer, los skaters coparon la pista del Skate Park, de Capital, para participar en una competencia nacional que contó con un jurado integrado por skaters profesionales de Mar del Plata.

Faltaban dos horas para el inicio oficial de la competencia, pero ninguno dejar de precalentar durante todo ese tiempo. Ni siquiera pararon por unos segundos para recuperarse de una de las tantas y fuertes caídas. Son los skaters, imparables e inmunes al dolor, que ayer se concentraron en el Skate Park de Capital para participar de la 3er fecha de la Copa Argentina. Este evento se realizó para festejar el tercer aniversario de estas pistas.



Llevar la cuenta de cuántas veces intentaron superar la rampa más complicada fue imposible. Es que a los skaters no les importó intentarlo 20 0 30 veces hasta lograrlo. Algunos tardaron más en conseguir el objetivo, y otro menos, dependiendo de su estatura, destreza y coraje. Pero, la coincidencia fue que ninguno dejó de intentarlo hasta conseguirlo. Es que la tenacidad es una de los principales dones que tienen los chicos que se dedican a este deporte. "Un skater no debe darle lugar al fracaso y bajar los brazos. Tiene que ser tenaz y tomar la práctica en serio para superar todos los obstáculos", dijo Marcelo Uribe, de la Asociación Sanjuanina de Skate.



En la pista convergieron todos los skaters para practicar, durante la previa, sin diferencia de edad, tamaño y habilidad. En un momento fue tal la cantidad que se hizo imposible atravesar de un extremo a otro. Los chicos circulaban a la vez en direcciones opuestas y volaban desde arriba de las rampas de diferentes alturas y complejidad. Más de uno se cayó por no poder evitar chocar de frente con otro. Pero las rodadas tampoco impidieron que los chicos siguieran desafiando su habilidad y coraje para deslizarse con su skate por sobre un angosto caño.



Los que mayor coraje demostraron fueron los más chicos en la pista. Niños de entre 6 y 7 años que se lanzaron a la pista sin miedo a ser derribados por otros y decididos a domar la rampa más alta. Aunque no lograron. Lo corto de sus piernas no les permitió tomar mucho impulso para subir. Pero de todos modos llegaron a la cima, aunque trepando hasta de rodillas.



Al mediodía, en el Skate Park, arrancaron las competencias en el marco de la 3ra fecha de la Copa Argentina. Skaters locales y de otras provincias pusieron a prueba sus habilidades con la esperanza de obtener un pase a la final de este campeonato nacional que se realizará en diciembre, en Mar del Plata.



>Una competidora sin rival

Martina Farías tiene 11 años y desde los 6 practica skate. En un principio fue para divertirse, pero con el tiempo convirtió este deporte en su pasión y comenzó a practicarlo de manera profesional. Ya ha participado en varias competencias, aunque enfrentándose a varones. Es que no hay otras niñas de edad similar que practiquen skate. "Entreno todos los días porque si no se pierde ritmo y condición física y ambas condiciones son muy importantes si querés competir. Una vez me fisuré la muñeca derecha tras una caída, pero ni así dejé de practicar. Enyesada y todo venía al Skate Park a practicar un rato. Yo ya he participado en varias competencias y siempre en categorías mixtas. He ganado el primer y el segundo puesto y varios premios. Yo considero al skate como una parte más de mi cuerpo y por eso lo llevo conmigo a todos lados y le doy un cuidado especial", dijo la nena.

>



>Dedicación full time

Francisco García, de 17 años, está convencido que para ser un buen skater y participar en las mejores competencias se debe tomar con seriedad el entrenamiento. Dijo que el entrena 4 horas por día para alcanzar el mejor nivel. Ayer compitió en la categoría Sub 18. "Comencé con este deporte porque lo considero una actividad libre e individual y donde todo depende de cada uno. Además, es una disciplina que no genera rivalidades entre los competidores, si no que favorece el compañerismo aún entre desconocidos. Cuando coincidimos con otros chicos en el Skate Park y comenzamos a entrenar, siempre felicitamos al otro cuando vemos que hizo un truco o movimiento nuevo con la tabla. Mientras que si alguno falla en la superación de algún obstáculo recibe el apoyo del resto. Creo que esto es algo de lo bueno que ofrece este deporte", dijo.



>Adrenalina contra las penas

Para Luciano Rodríguez, de 18 años, la práctica de skate no sólo mejora la condición física, sino también ayuda a aliviar penas. Es uno de los hijos de Alejandro Rodríguez, el jugador sanjuanino de hockey sobre patines que fue asesinado de un disparo en el 2007. Dijo que, como su hermano, se dedica a las "ruedas" en honor a su padre. "Siempre busqué refugiarme en el deporte para superar el dolor de la muerte de mi papá. Primero comencé con hockey sobre patines para seguir sus pasos, pero lo abandoné porque no terminó de convencerme. Luego arranqué con el skate que se convirtió en mi verdadera pasión. Todo comenzó cuando mi abuelo me regaló una patineta para que me divirtiera y sin imaginarse que me iba a convertir en un profesional. Ya he participado en diferentes competencias en San Juan, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires", dijo.

*Dos oportunidades

Ayer, los skaters tuvieron la posibilidad de participar en dos instancias de la 3era fecha de la Copa Argentina. Una individual con duración de 45 segundos y en la que debieron realizar un circuito con pruebas de diferente complejidad; y otra grupal que duró 4 minutos, y en la que tuvieron que demostrar sincronización.



*Diversión y peligro

Un par de perros callejeros ingresaron a la pista de skate durante la previa de la competencia y generando algunos trastonornos entre los presentes. Perseguían a los skaters que estaban en pleno precalentamiento y obstruían el paso, provocando algunas caídas que provocaron más risas que angustias.