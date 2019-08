Compromiso. El oficial principal Jacobo Tello (izquierda) dijo que siempre está presente en la entrega de las donaciones que recauda junto a los demás efectivos de la Policía Comunal en los diferentes departamentos.



Creatividad, tenacidad y compromiso es el leitmotiv de un grupo de policías que recurrió a la solidaridad con un doble objetivo: ayudar a personas vulnerables y "revertir" la imagen negativa que tiene la Fuerza para poder ingresar a vecindarios conflictivos donde atacaban a los efectivos. Jacobo Tello, oficial principal de la Sección Comunal, fue el motor de esta iniciativa que contó con el total apoyo del Departamento de Coordinación y Seguridad Comunitaria, de la que depende.

Tello dijo que hasta el momento lograron ingresar con donaciones a unos 13 barrios, villas y asentamientos complicados, de Caucete, Rawson y Santa Lucía, cada uno con unos 250 habitantes en promedio, que hace una población estimada de 3.250 habitantes. No quiso dar los nombres de estos lugares para no "estigmatizarlos", pero sí se refirió a los buenos resultados de esta estrategia solidaria. Dijo que ahora hasta pueden compartir el mate con los vecinos que antes los recibían con insultos o pedradas. "No fue sencillo poder ingresar a estos lugares conflictivos donde hay chicos adictos, niños que no van a la escuela, casos de violencia y alcoholismo, pero que también son reacios a recibir ayuda. Con la entrega de donaciones logramos romper el hielo y que estos vecinos comenzaran a vernos como personas amigables y a su servicio. También nos convertimos en el nexo entre ellos y las áreas de acción social de los municipios", dijo Tello.

Participación. Efectivos de la Policía Comunal de los diferentes departamentos participan de las campañas de ayuda a los vecinos.

Agregó que a estos vecindarios tampoco ingresaba el personal de estas áreas de asistencia por temor a la inseguridad. Cosa que también cambió con la estrategia de la solidaridad. "A veces nos topamos con gente muy hostil que se niega a recibir ayuda, pero a través del diálogo logramos convencerla para que intente mejorar su calidad de vida. Hace unas semanas llevamos ayuda a tres familias de uno de estos barrios conflictivos. Tuvimos que ingresar acompañados de una vecina del lugar para evitar inconvenientes. Así logramos entablar una buena relación con la gente de allí", sostuvo el uniformado.

El oficial también contó que las primeras campañas de ayuda se realizaron con las donaciones que los propios policías aportaron, pero que ahora también cuentan con la colaboración de la gente y de otros efectivos. "Tenemos un grupo de Whatsapp con los jefes de todas las Comunales que nos avisan cuando en alguna intervención detectan a alguna familia vulnerable.

De esta manera podemos organizar las campañas de ayuda", dijo Tello.

La acción solidaria de estos policías también da diversión. En las vacaciones de verano y de invierno pasadas llevaron a chicos carenciados a la Ruta Interlagos, el Destacamento de Bomberos de la Policía y el Faunístico. "Este es un mimo que quisimos darles. La mayoría no conocía estos lugares", sostuvo el oficial.

Carlos Narváez, jefe del Departamento de Coordinación y Seguridad Comunitaria, dio que está muy conforme con esta tarea que lleva adelante la Policía Comunal, ya que uno de sus objetivos es "trabajar con la gente y para la gente".

De paseo. Las campañas solidarias de la Policía Comunal también incluye la realización de excursiones para chicos de escasos recursos.

OPINIÓN

"La profesión ante todo"

Jacobo Tello - oficial principal de la Policía Comunal



"No hay que confundirse. No por ser solidarios quiere decir que descuidamos nuestra función que es la seguridad en un 100%. La profesión, ante todo. A veces pasa que estamos entregando donaciones en un asentamiento y a los minutos siguientes estamos persiguiendo a un ladrón o realizando un allanamiento dentro de ese mismo vecindario. Una cosa no quita a la otra. Así como hemos recibido felicitaciones por cumplir con ambas tareas, también hemos recibido comentarios en contra. Algunas personas critican que difundamos nuestro costado solidario a través de los medios, pero no lo hacemos en busca de fama, sino para sumar la ayuda de más gente".