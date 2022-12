Contener las jaurías peligrosas, evitar ataques fatales como los que ya ocurrieron y poder controlar la reproducción de perros callejeros son los motivos que llevaron a que la Secretaría de Ambiente comenzara a trabajar con los municipios para la creación de refugios para los canes. En abril, esta secretaría lanzó un plan para que las 19 comunas comenzaran a trabajar en estos centros. Sin embargo, hasta el momento, y a pesar de haber firmado convenios para la construcción de los refugios en 5 departamentos, aún no hay ninguno funcionando.

Desde Ambiente, Nicolás Espejo, director de Articulación, comentó que los departamentos que ya firmaron convenios son Zonda, San Martín, Caucete, Iglesia y Calingasta. "Además, queremos que el resto de los departamentos se sumen. Creemos que no hay falta de compromiso, pero sí que tienen otras prioridades", dijo el funcionario.

Cuando Ambiente anunció que iba a dar fondos, capacitación y hasta una movilidad para que los municipios pudieran trabajar en la creación de hogares de tránsito para los perros, la mayoría de los municipios dio el OK. Sin embargo, a 8 meses de anunciado ese plan, sólo 5 comunas acordaron avanzar.

"Pusimos a disposición de los 19 departamentos los fondos para la construcción de los refugios, pero sólo 5 ya firmaron. Zonda es el que está más próximo a inaugurar. Los fondos fueron transferidos a los municipios, pero no se les puso plazo para que concreten estas obras", dijo Espejo. Mientras que Ricardo Godoy, director de Ambiente de Zonda, comentó que están trabajando en los detalles, pues la obra se retrasó por faltas de insumos y que en los primeros meses del año que viene el primer hogar comenzará a funcionar.

Los otros 4 departamentos (San Martín, Caucete, Iglesia y Calingasta) firmaron entre julio y agosto pasado los acuerdos, Sin embargo, desde estas comunas (salvo desde Caucete, donde no respondieron a este medio) dijeron que están demorados en la construcción por el tema "fondos". Esto, en contraposición a lo que dijeron desde Ambiente. En San Martín e Iglesia dijeron que recibieron el dinero recién hace unos días, mientras que desde Calingasta comentaron que si bien tienen todo listo para empezar, aún no reciben la transferencia. "Desde Ambiente nos dijeron que esta semana recibiremos los fondos. La idea es comenzar de inmediato", dijo el intendente Jorge Castañeda.

Sobre las 14 comunas restantes, Espejo dijo que tienen las puertas abiertas para firmar el acuerdo, pues para ellos lo ideal es que haya refugios en los 19 departamentos. "Quedamos a disposición, y hay algunos que mostraron más interés que otros. Queda en ellos avanzar o no. Yo no sé si no avanzan por falta de compromiso, creo que simplemente tienen otras prioridades", dijo Espejo y comentó que los 19 departamentos mostraron interés en trabajar en el tema esterilizaciones y que algunos abrieron más quirófanos que los que tenían o inauguraron los primeros.

"Nosotros queremos avanzar en los hogares municipales. Es nuestra prioridad y queríamos que todo se diera con celeridad porque el problema existe, pero eso no sucedió. Hay municipios muy interesados y otros no tanto", agregó y comentó a cada municipio que ya firmó se le entregó $5 millones para la construcción del refugio, además de una camioneta eléctrica para el traslado de los canes y hasta un modelo arquitectónico para la construcción, que puede ser modificada de acuerdo al terreno de cada departamento.

Ullum, el proyecto que fue dado de baja



A los pocos días de que Ambiente dijera que iba a trabajar con los municipios en la construcción de los refugios caninos, el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, anunció que iban a construir un refugio y que pasado un tiempo, los perros iban a ser sacrificados si no eran adoptados. Esto generó mucha polémica y llevó a que el funcionario diera de baja este proyecto. Es que, según dijo después, le sería imposible mantener los animales si no eran adoptados. Esa polémica llegó a los medios nacionales inclusive.