Silencio. Las autoridades del Colegio María Auxiliadora no quisieron hablar sobre el reclamo de algunos padres de alumnos que asisten a la institución.

La Educación Sexual Integral (ESI) volvió a generar controversia. Esta vez el origen fue el reclamo que hicieron nueve padres de alumnos de 4to grado del Colegio María Auxiliadora, en Capital. Presentaron una nota a las autoridades escolares para que se "abstengan de impartir cualquier contenido relacionado con la perspectiva-ideología de género" a sus hijos, basados en el supuesto contenido de algunos cuentos que leyeron los chicos en un taller escolar. El colegio se llamó a silencio frente a esta situación y fue desde el Ministerio de Educación que salieron a responder a esta protesta. Alicia Bernard, directora de Educación Privada, dijo que ninguna escuela de la provincia, ya sea de gestión estatal o privada, está autorizada a dar ESI. Su fundamento fue que aún no se han determinado los contenidos que se dictarán ni la forma de hacerlo. Este reclamo salió a la luz luego de que una nena trans de 9 años, alumna de esta institución, les dijo a sus compañeros que se siente mujer y que quiere que la traten como tal.

Los padres del reclamo tampoco quisieron hablar sobre el tema. En su representación lo hizo Leonardo Pantano, que dirige la ONG Ola Celeste y que les brindó asesoramiento. "Vinieron a consultarnos cómo proceder. Estaban preocupados porque comenzaron a notar actitudes raras en sus hijos. Hablando con ellos se enteraron que en el colegio les estaban dando unos talleres del corazón que desconocen de qué se trata, pero que incluyen la lectura de cuentos con perspectiva de género, algo que va contra el ideario del colegio. Este es su reclamo y no específicamente que haya en la escuela una alumna trans", sostuvo Pantano.

Sobre el contenido de estos cuentos, Pantano dijo que, según los padres, uno hablaba sobre la diversidad de animales en una granja que le ayudaron a una tortuga a alcanzar la Luna. Mientras que en el cuento de Caperucita Roja se plantea por qué el otro protagonista era un lobo y no un cerdito, por ejemplo.

Bajo la recomendación de Pantano, los padres pidieron a las autoridades del colegio ver el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que expone qué contenidos se les dará a los alumnos y los métodos. Pero el colegio no lo permitió, dijo Pantano.

DIARIO DE CUYO quiso hablar con las autoridades de la institución, pero no fue posible. Una empleada dijo que toda consulta había que hacerla a Educación.

Y fue Alicia Bernard, la directora de Educación Privada, la que arrojó cierta luz en el asunto. Afirmó que ninguna escuela está autorizada a dar ESI simplemente porque aún no están definidos los contenidos que se darán ni la forma en que se hará. "Agradezco la oportunidad que me da este medio para aclarar que no hay ninguna institución educativa, tanto de gestión estatal como privada, que esté dando contenidos de ESI porque carecen de la autorización para hacerlo. Sólo podrán llevarlo a cabo una vez que cuenten con la autorización real. Y que esto sucederá posteriormente a que se determinen los contenidos a dictar y que serán el resultado del trabajo en conjunto y con el consenso escuela-familia", sostuvo Bernard.

La funcionaria agregó que ahora el Ministerio de Educación analizará la situación expuesta por los padres del Colegio María Auxiliadora y que si se determina que en alguna instancia se dio algún contenido con perspectiva de género, se les marcará a las autoridades que "se salieron de la normativa vigente" para que depongan su actitud.





ALGUNOS DATOS

La ley

La Ley 26.150 tiene como objetivo garantizar la ESI de todos los niños, niñas y adolescentes. El artículo 1 de esta normativa nacional, a la que San Juan adhirió, establece que "Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada".

Intento

A principios de este año, el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, dijo que durante el ciclo lectivo de 2019 la ESI sería materia obligatoria en algunas escuelas y que estaría a cargo de los docentes egresados de la Especialización Superior en Educación Sexual que dicta la Escuela de la Familia. Pero no sucedió.

Aspectos

Se entiende por educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. La ley contempla un Programa que describe cinco ejes: reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer los derechos, y cuidar el cuerpo y la salud.

Capacitación

En la provincia 30 maestros de diferentes departamentos se capacitaron para poder dar ESI. La especialización tiene materias relacionadas a las legislaciones vigentes, a la biología de los cuerpos, la reproducción, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente, entre otros temas.