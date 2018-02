A tiempo. En Salud Pública alientan a que todos los chicos completen el proceso de vacunación contra el VPH. Si bien 9 de cada 10 chicas y 6 de cada 10 varones recibieron la 1ra dosis, sólo 4 chicas y 2 varones completaron con la 2da.

A pesar de la intensa campaña que se realiza, las autoridades de Salud Pública de la Provincia lejos están de quedarse conformes con los resultados de la vacunación gratuita y obligatoria contra el Virus Papiloma Humano (VPH) en chicos de 11 años, ya que prácticamente un tercio de esa población consiguió la inmunización completa.



La causa principal es la notoria deserción que hubo para recibir la segunda dosis, necesaria para que el organismo esté verdaderamente inmunizado a un ataque del VPH. En el caso de las chicas, prácticamente 9 de cada 10 fueron vacunadas, pero sólo 4 de ellas (menos de la mitad) asistió a los 6 meses a recibir la segunda dosis.



Y en el caso de los varones se acentúa más el problema. Porque 6 de cada 10 recibieron la primera dosis, pero solamente 2 de ellos cumplieron con la segunda.



Así, el promedio indica que tres de cada diez personas de 11 años están realmente vacunadas contra el VPH.



"No hemos llegado a la cobertura que esperábamos pese a la campaña que hemos realizado", afirmó Sonia Ruarte, jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones de la División Epidemiología.



Pero todavía hay tiempo de revertir la historia. El subsecretario de Medicina Preventiva, Miguel Espejo, indicó que si bien la gran mayoría de quienes recibieron la primera dosis debieron asistir entre octubre y noviembre a la segunda, como plazo ideal, todavía pueden presentarse y cumplir con toda la vacunación, incluso si ya cumplieron los 12 años. Y agregó que los chicos que no comenzaron con esta vacunación, lo hagan antes de cumplir los 12 años.



La efectividad de esta vacuna es mayor si se aplica en personas que todavía no tuvieron relaciones sexuales. Se puede aplicar antes o después de los 11 años, pero en ese caso no será gratuita.

Chicas

89 Es el porcentaje de la población femenina de 11 años de la provincia que recibió la primera dosis, cubriendo las expectativas de las autoridades.

42 Es el porcentaje de las chicas que recibió la segunda dosis de la vacuna de VPH, por lo que menos de la mitad completó el trabajo de inmunización.

Varones

61.1 Es el porcentaje de chicos de 11 años con la primera dosis de la vacuna. Es inferior al de las chicas, a pesar que también es obligatoria y gratuita.

19.2 Es el porcentaje que recibió la segunda dosis de la vacuna de VPH. Es decir que sólo 1 de cada 5 chicos de 11 años recibió inmunidad completa.

Prevención fundamental

Dónde asistir

Como está incluida en el calendario nacional, la vacuna contra el VPH es gratuita y también obligatoria. En San Juan se encuentra en el vacunatorio provincial, ubicado en calle Mitre 344 Oeste (pasando Avenida Alem). Su horario de atención es de 7 a 18. También los beneficiados pueden asistir a los centros primarios de salud de los departamentos, que atienden de 7 a 12. Sólo hay que llevar el DNI y, en lo posible, la cartilla de vacunación.

MUJERES

Una vacunación apropiada contra el VPH en mujeres evita que padezcan cáncer de útero, el segundo que más las afecta, luego del de mama. Por este virus también pueden contraer cáncer de vagina o bucal. Matías Espejo advirtió que en la región de Cuyo el promedio de mujeres que sufren de cáncer de cuello de útero está por encima de la media nacional y se ubica entre los diez motivos principales de cualquier tipo de fallecimiento.

Varones

Como el VPH se transmite por vía sexual, es responsabilidad también de los varones evitar el contagio del virus a las mujeres, las más vulnerables.



Pero también están expuestos a padecer cáncer de pene, anal o bucal.Por eso es necesaria la concientización que la población masculina también está en factor de riesgo y es tan necesaria su participación en la campaña de vacunación.