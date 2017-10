Jocelyn Mauro tiene 19 años. Desde el jueves en la noche es la nueva reina de Capital para la Fiesta Nacional del Sol 2018. En una entrevista con DIARIO DE CUYO comentó que le gusta mezclar música, pintar y dibujar. Es amante de la actividad física y dijo que cuida la alimentación.



-¿Qué te gustaría hacer como Reina de Capital?



-Me gustaría cambiar un poco la mentalidad del joven sanjuanino. Hay chicos que siguen pensando que San Juan es un pueblo, pero desde mi punto de vista la provincia tiene todo para ser una gran ciudad. Tenemos el estadio, el teatro, el auditorio y hasta el paisaje pero no lo valoramos. Somos una ciudad grande con mentalidad de pueblo y eso no nos deja crecer.



-¿Cómo pensás cumplir ese objetivo?



No lo tengo pensado aún, pero creo que tendría que hacer que la gente vea que tenemos un montón de cosas para valorar.



-¿Qué le mejorarías a tu departamento?



-Una de las cosas que me gustaría que se mejore es la imagen de la avenida Rawson. Es un lugar que está mal visto -por la prostitución- y que además tiene una fea estética, a pesar de que cambiaron una parte del boulevard. Otro gran problema que tenemos son las palomas, que ensucian todo. El boulevard de la Rawson está siempre sucio por las palomas.



-¿Te gustan las actividades solidarias?



- Nunca estuve muy pegada a las cuestiones solidarias, pero me gustaría hacerlas. Participé de campañas en la escuela y lo hice con mucho gusto.



-¿Te cuidás mucho para conservar la figura?



- Me encanta hacer actividad física. Voy todos los días al gimnasio y hago una rutina que mezcla crossfit con funcional. Son actividades donde ejercitamos con el peso de nuestro cuerpo y no con carga extra, ni con máquinas. Me gusta la alimentación sana y hace años que me alimento bien, siempre me gustó cuidarme.



-¿Considerás que hay un exceso de cuidado en las jóvenes, para tener un buen físico?



-Veo que hay muchas chicas que están obsesionadas con su cuerpo y hacen cualquier cosa. Tengo amigas que terminaron cayendo en la bulimia o anorexia por eso. Me parece que lo más sano es el equilibrio entre la alimentación y la actividad física, para cuidar la salud.



-¿Te pidieron algún control médico para realizar actividad física?



-Hace un tiempo hacía atletismo y en ese deporte me exigieron estudios previos para saber el estado de salud. Me parece que los gimnasios debería exigir ese control siempre, al menos los que yo conozco no piden certificados. Por ejemplo, me parece indispensable un control médico para hacer crossfit porque es una actividad muy exigente e intensa y hay gente que no lo soporta.