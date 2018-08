Estreno. Hoy, a las 11, en el Teatro de la Residencia del Adulto Mayor, se proyectará el primer capítulo de "Amores mayores", la novela protagonizada por abuelos.

El set de filmación sólo abarca el escenario, pero para ellos es más que suficiente, ya que ninguno está en condiciones físicas de recorrer varios metros. Tampoco escuchan del todo bien ni pueden memorizar textos largos, pero nada de eso les impide divertirse y concretar su meta: demostrar que están "vivos" y que el amor no tiene edad. Son abuelos de la Residencia del Adulto Mayor, con más de 70 años, que protagonizan "Amores mayores", una novela que hoy estrenará su primer capítulo. Se proyectará en el Teatro de la Residencia.



La novela trata de una mujer que tiene tres pretendientes que quieren casarse con ella. Entre idas y venidas ella los rechaza y se casa con un cuarto en cuestión.



Desde hace tres semana, este elenco integrado por 10 abuelos madruga más de lo acostumbrado. Se levantan ni bien amanece para tomar la leche antes que el resto para poder dedicarle más tiempo al ensayo. "Este proyecto no sería posible si los empleados del Hogar no colaboraran con nosotros. Las chicas de la cocina nos preparan antes el desayuno, aun cuando no es su obligación. Y Gabriela y Zulma, otras empleadas, son las que me ayudan a vestirme de novia", dijo Marta Melián, de 76 años, quien encarna a Rosa de Lejos, la protagonista.



Según trascendidos, ella fue la que motivó la temática de Amores Mayores, ya que es una de las residentes que más novios tiene en el Hogar.



"Los corazones rotos ubíquense detrás de la novia", gritó por el micrófono y por tercera vez Valentina Viviani, la directora de la producción, para lograr que los artistas la escucharan. Mientras los mencionados tomaban ubicación, Rosa de Lejos le dio un segundo beso a su coprotagonista que, como ella, está en sillas de ruedas. "No te abusés que aún no llegamos a la parte del beso" le dijeron sus compañeros entre risas y comentarios alegres. "Hacer esta novela nos hace sentir vivos y nos ha llenado el espíritu. Además, todos nosotros nos hemos criado viendo novelas y nos hace muy bien revivir a nuestros personajes favoritos. Nadie cree en los viejos y con esta novela les queremos demostrar a todos que todavía somos capaces de hacer cosas buenas", dijo Alfonso Murelli, de 82 años, quien encarna a uno de los pretendientes despechados.



Romper con la concepción de que la vejez es sinónimo de inactividad y limitaciones, y de que el amor no existe en esta etapa de la vida, no es el único mensaje que quieren transmitir los abuelos con esta novela. También tienen la ilusión de que esta producción traspase los muros de la Residencia y llegue a los corazones de sus familiares. "Tenemos la esperanza de que nuestros hijo y nietos nos vean actuar en esta novela y que se sientan orgullosos de nosotros y que vuelvan a vernos. Yo tengo 6 hijos que hace más de 20 años que no veo", dijo Marta.







>Algunos protagonistas

Pretendiente despechado

Luis Antonio Lamber tiene 84 años. Dijo que estar en esta novela le hizo revivir una de las mejores épocas de su vida. "En mi juventud fui actor de teatro así que hacer esto es revivir la emoción que sentía cada vez que subía a un escenario", dijo.

Juan de Lejos

Juan Castro tiene 82 años y encarna al pretendiente con el que se casa la protagonista. Dijo que protagonizar la novela le devolvió las ganas de vivir. "Nunca antes me había divertido tanto. Cada noche espero que amanezca para poder ensayar", dijo.

Rosa de Lejos

Marta Melián tiene 76 años y es la protagonista principal de la novela. Dijo que siempre quiso hacer televisión y que por fin tuvo la oportunidad. "Nuestra novela se va a proyectar en la Residencia, pero para mí eso ya es suficiente", dijo.