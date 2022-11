Todo comenzó como un taller de integración y con el objetivo de motivarlos a imponerse y superar desafíos. Y les generó tanto entusiasmo que decidieron convertirlo en un microemprendimiento para generar ingresos. Son los alumnos no videntes de la Escuela de Educación Especial Luis Braille, que se convirtieron en productores de té de aromáticas bajo la marca "4 sentidos, actitud positiva". Ya realizaron la primera feria de exposición y venta de su producción.

Antes de las vacaciones de invierno, estos estudiantes comenzaron a dar los primeros pasos en el microemprendimiento de té de hierbas aromáticas, en el marco de la campaña Alimentando Voluntades, del programa Nutrición en Vivo. Y con un valioso aporte. Alumnos de la Escuela Agrotécnica de Zonda y de la Escuela de Enología fueron los encargados de enseñarles cada paso del proceso. "Nos entusiasmó mucho la idea de aprender a elaborar té, aunque pensamos que iba a ser muy difícil. Pero gracias a estos chicos pudimos hacer todo. No sólo fueron nuestros profesores, sino también nuestros ojos", dijo Mauricio Aguirre, uno de los alumnos de la Escuela Braille que participaron de este proyecto escolar y que lo continuaron para que sea un microemprendimiento. Contó que en el fondo de su vivienda inició el cultivo de cedrón, menta y demás aromáticas para la producción de té.

Con la ayuda de los estudiantes de las escuelas mencionadas, los chicos no videntes aprendieron a reconocer las diferentes hierbas aromáticas y a cultivarlas. Para esta última tarea pusieron en juego también su creatividad. Como en el predio que ocupa el edificio escolar no hay demasiado espacio disponible para una huerta, confeccionaron canteros móviles utilizando el armazón de bancos en desuso. "Con este proyecto aprendimos no sólo a producir té de aromáticas, sino también a resolver inconvenientes. Realmente esta actividad nos brindó muchas herramientas, por eso decidimos seguir adelante, aplicando todo lo aprendido", dijo Eduardo Ávila, otro alumno de la Braille.

Pero los chicos no videntes no fueron los únicos beneficiados con este proyecto. Para los alumnos de las escuelas Agrotécnica de Zonda y Enología, también fue una experiencia de vida inolvidable y de mucho aprendizaje. "Teníamos mucha incertidumbre de cómo enseñarles a estos chicos que no pueden ver, pero nos facilitaron las cosas. Fue increíble la atención que pusieron a cada explicación y el entusiasmo con que hicieron las tareas, desde cosechar las hierbas hasta embolsarlas. Nos dieron una lección de motivación y voluntad", dijo Guadalupe Mansut, de la Escuela Agrotécnica de Zonda.

Continuidad del microemprendimiento

Los alumnos que asisten a la Escuela de Educación Especial Luis Braille, en Capital, continuarán con el microemprendimiento de producción de té de hierbas aromáticas que comenzaron a desarrollar antes de las vacaciones de invierno. Esto será posible porque las autoridades de la escuela les cedieron un espacio dentro del predio escolar destinado a la plantación de las hierbas aromáticas. Además, podrán seguir utilizando también los canteros móviles. El objetivo es vender su producción y reunir fondos para comprar bastones blancos y otros elementos necesarios.