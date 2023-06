"No entiendo qué pasa", dijo Fabio Muñoz, jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, al tratar de explicar la razón por la que las personas no están asistiendo a colocarse la vacuna antigripal. El funcionario comentó que del total de sanjuaninos que integran el grupo de riesgo, sólo el 33% ya se colocó la dosis correspondiente. "Sólo pusimos unas 70.000 vacunas y la población objetivo está compuesta por unas 210.000. Es muy bajo el interés que hay", agregó.

El grupo de riesgo está compuesto por embarazadas, personal de salud, niños de 6 a 24 meses, enfermos crónicos y personas mayores de 65 años. Para ellos, la antigripal es totalmente gratuita y se coloca en toda la provincia. "Pero este año, a diferencia de otros, la gente casi que no asiste a vacunarse. Antes era una locura, veíamos que hasta los que no integran este grupo de riesgo buscaban la manera de recibir una dosis y muchos la compraban en las farmacias. Hoy eso no pasa. A esta altura de la campaña ya teníamos vacunado a un 60% de la población objetivo. Con este porcentaje tendríamos una buena cobertura", agregó Muñoz y dijo que desde los centros de salud y vacunatorios están haciendo campañas, pero que ni así están teniendo el resultado esperado. "Podemos salir a donde sea, pero si la gente no acepta la vacuna, no podemos hacer nada más", resaltó y dijo que hasta hace unas semanas, el grupo que más concurrió a la vacunación (cerca de la mitad) eran los adultos mayores.

Si bien en un primer momento dijo no entender qué pasa con la gente, Muñoz comentó que para las autoridades sanitarias, el poco interés por las vacunas puede ser una consecuencia del covid. "Con la pandemia, las personas se hartaron de la vacunación y puede ser que eso esté pasando, pero quienes integran el grupo de riesgo deben comprender que esta vacuna es otra y que es fundamental para evitar complicaciones si se contagian gripe. La vacuna se actualiza año a año y por más que tengan la del año pasado, necesitan la de esta temporada, porque la anterior no les sirve", explicó y dijo que a la vez, están muy preocupados por los niños menores de 2 años que tampoco están siendo llevados para que reciban la antigripal.

"Hay alerta nacional por bronquiolitis en los menores de 2 de años y la antigripal es una de las más importantes para proteger indirectamente a los chicos de muchas infecciones respiratorias. Nos preocupa que no estén llevando a los chicos a la vacunación", agregó el funcionario y pidió a la comunidad que se acerque a los vacunatorios.

HORARIO DE ATENCIÓN

El Vacunatorio Central (ubicado en España 587 Norte, Capital) atiende de lunes a viernes de 7,30 a 18.