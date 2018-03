Inquieta. María José es multicampeona en salto en largo y ve que con el periodismo deportivo puede seguir vinculada al ambiente. Además transcribe al braille leyes y otros textos en la Legislatura. Está lista para empezar a hacer comentarios escritos de partidos de fútbol.

María José Quiroga entiende que muchas personas al principio no terminan de convencerse que ella, por su condición de ser una persona con discapacidad visual, sea capaz de escribir un comentario de un partido de fútbol. Pero eso no la detiene y está preparándose para un inminente debut, ya que además que piensa retomar este año la carrera de periodismo deportivo, consiguió el domingo pasado la acreditación de la Federación Sanjuanina de Fútbol, de manos de su presidente Nacif Farías.



Ya colabora en un medio, escribiendo para la sección de deporte inclusivo, y ahora espera un ok para también elaborar artículos de duelos de fútbol.

María José Quiroga es una sanjuanina no vidente y estudia Periodismo Deportivo. Empezará a comentar partidos para una página web ¡Genia total! #HistoriaMaría José Quiroga es una sanjuanina no vidente que estudia Periodismo Deportivo. Empezará a comentar partidos para una página web departamental ¡Genia total! Posted by Diario de Cuyo on sábado, 31 de marzo de 2018





"Si el partido es relatado por una radio, lo escucho y voy tomando sensaciones. Si no, tengo una persona al lado y me va comentando. Siempre se escucha cómo se desarrolla el juego y de ahí saco un comentario. Lo que más disfruto en la cancha es la adrenalina del juego, del público. La pasión que le pone al equipo que alienta. Se siente algo diferente y en el Bicentenario es tremendo siempre", señala "Majo".

La verdad es que es un desafío importante. La familia por supuesto alienta bastante.

MARÍA JOSÉ QUIROGA Estudiante Periodismo Deportivo

Es hincha de Desamparados y aclara que cubriría un partido del equipo sólo si la mandasen y que además de fútbol, le entusiasma coberturas de hockey.



Su vocación de periodista deportiva tiene sus raíces en el atletismo. Logró 6 medallas de oro consecutivas en salto en largo en los Juegos Evita Nacionales y varios podios en los 100 metros llanos. Integrante del plan de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, dice que este año retoma los estudios porque está más enfocada y puede contar con los medios para trasladarse desde Albardón, gracias a los ingresos que recibe como empleada en la Legislatura. Está lista para ir por otra meta, sabiendo que habrá gente que no lo entienda: "No los voy a juzgar por eso, pero ahí es donde aparecen las ganas de demostrar que cualquier persona con algún tipo de discapacidad puede ejercer perfectamente este oficio", concluye rotunda.