Cada vez es más común, principalmente entre los jóvenes, ver a los fumadores con sus paquetes de tabaco, filtros y papeles en vez del clásico atado comercial de cigarrillos. Estar a la moda y de paso ahorrar dinero, porque el cigarrillo armado es más económico que el industrializado, son las causas del furor de esta nueva tendencia. De hecho, desde algunas tabaquerías de San Juan comentaron que si bien no saben cuánto subió el consumo porque no llevan registros, ellos notaron que hay más consultas y cada vez más gente compra. A la vez, dijeron que si bien el mayor aumento se vio en la gente joven, hay hasta "abuelitos" que eligen el cigarrillo armado y hasta conocen las distintas variedades de tabaco y papel que existen.



Ahorrar dinero es el principal motivo que lleva a que los fumadores cambien. Si bien muchos dijeron que durante años fumaron la misma marca de cigarros, aseguraron que ahora se acostumbraron a los armados. En cuanto al ahorro, desde las tabaquerías comentaron que mientras un atado de 20 cigarrillos cuesta aproximadamente desde los $100, el tabaco armado es mucho más económico. Es que con $100 se puede armar hasta 25 cigarrillos, es decir, hay una "bonificación" del 20%. Dijeron que si bien la diferencia ahí no parece tanta, hay mucho ahorro. Es que el cigarrillo industrial se fuma mucho porque se quema demasiado, mientras que en el armado se usan papeles de combustión lenta y al no pitar el cigarrillo se apaga y no se consume solo, lo que permite apagarlo y luego volver a encenderlo. Además, según los vendedores, gran parte de los consumidores de tabaco armado dicen que también fuma menos debido a que deben tomarse el tiempo para armarlos.



Por su parte, Ariel Seferian, de La Buena Pipa, otra de las tabaquerías locales, dijo que ellos tienen clientes de todas las edades. "Quizás ahora notamos que hay chicos más jóvenes que buscan el tabaco para armar cigarrillos, pero hay muchas personas adultas que fuman armados desde hace muchos años", dijo.



En cuanto a las preferencias, Julieta Mira, de Cikar, comentó que hay personas que siempre tratan de innovar y prueban tabacos saborizados, mientras que hay otros que siempre van a lo clásico. "Muchos clientes nos dicen que les gustan los armados, porque además de que es más económico, pueden variar. Con los atados siempre es lo mismo. En cuanto a los saborizados, el tabaco de vainilla, chocolate y manzana son los que más eligen las personas jóvenes. Pero tenemos abuelitas que llevan de todo y se atienden solas porque la tienen re clara", dijo la joven. Otra diferencia, que está muy marcada por la edad de los consumidores, es que las personas grandes optan por armar el cigarrillo con la mano, mientras que los más jóvenes eligen usar las máquinas que vienen para prepararlos.