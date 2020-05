A pesar de que a nivel nacional se acordó una baja salarial del 25% en los meses de abril y mayo para los empleados de comercio que estuvieron suspendidos durante la cuarentena, en la provincia aseguran que aún no hay nada cerrado. La Cámara de Comercio de San Juan, que nuclea a comerciantes de toda la provincia, dice que varios rubros de comercios están fundidos, sin fondos y con la cadena de pagos cortada ante la inactividad que registran desde el 20 de marzo. Por ello insisten ante el sector sindical representado por el Sindicato Empleados de Comercio (SEC), para aplicar un recorte mayor al convenio nacional, además de que se contemplen otras excepciones a ese documento. No dan cifras, pero sí que sea un porcentaje superior porque dicen que no cuentan con fondos. "No hemos cerrado un acuerdo, seguimos negociando", dijo ayer el presidente de la Cámara, Hermes Rodríguez. Desde el sindicato mercantil que conduce Mirna Moral manifiestan que ellos mantendrían la línea que cerró la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYT), pero desde el entorno de Moral admitieron que han receptado el planteo del comercio y están elaborando una contrapropuesta. Los abogados de la parte patronal confían en torcer la decisión y lograr algún alivio, para después refrendar un acuerdo en la Subsecretaria de Trabajo. Justamente el miércoles pasado se postergó una reunión que había en la entidad laboral por este motivo. Jorge Oribe, subsecretario de Trabajo, informó que las partes siguen negociando de manera privada y si llegan a un acuerdo, concurrirán a refrendarlo a su oficina. De lo contrario, regirá lo decidido a nivel nacional. Hasta el momento ningún otro centro comercial ha acudido a la Subsecretaría a plantear algo distinto a lo acordado a nivel nacional, salvo la Cámara de Comercio, que por ser una entidad de segundo grado, tiene una escala mayor de representatividad. El convenio nacional fue firmado por FAECYT, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UECA). Lisandro Rives Pintor, abogado de la Cámara de comercio local, dijo que el alcance de ese acuerdo es nacional, salvo que alguien presente un convenio diferente, el cual deberá ser tratado en forma particular. Agregó que la entidad que representa está buscando sellar un acuerdo local amplio para evitar que cada empresa tenga que ir de a una a la Subsecretaría de Trabajo y llevar adelante un trámite administrativo complejo. ""El sentido es lograr un convenio justo, que sea mejor para las dos partes, tanto para las empresas como para los trabajadores. Estamos pidiendo una reducción salarial mayor a la que se autorizó", dijo el letrado. Añadió que se ha enviado una propuesta al sindicato para que se contemple por ejemplo si el negocio logró ayuda financiera del Estado y que hay empleados mayores de 60 que seguirán sin ir a trabajar aunque abra el comercio el lunes. ""No es un capricho el pedido de disminución del salario, la situación es crítica y apelamos a la comprensión sindical porque estamos hablando de empresas con riesgo de cerrar y puestos de trabajo a perder. Van a haber concursos y muchos problemas en el sector, buscamos que no se quede gente en la calle y todos deben aportar algo para sobrellevar esta crisis" dijo Rives Pintor.

Empleados

15 mil son los empleados de comercio que hay aproximadamente en San Juan. Es uno de lo grupos mayoritarios de trabajadores.

Salario

75 por ciento del sueldo es lo que se decidió a nivel nacional que cobren por 60 días los empleados de comercio suspendidos por la cuarentena.

Apertura del comercio

Hoy al medio día está previsto que el Gobernador Sergio Uñac hable para presentar oficialmente la forma en que trabajará el comercio y los shoppings a partir del próximo lunes. El protocolo será expuesto en horas de la mañana a los presidentes de cámaras y centros comerciales.