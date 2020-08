Un total de 11 departamentos de la provincia participarán del gran outlet que organiza la rama comercial de la Federación Económica de San Juan, en su primera actividad desde su reciente constitución, el mes pasado. Habrá rebajas que partirán desde el 20% y llegarán al 50% en ropa de hombre, mujer y niños, calzado, indumentaria deportiva y marroquinería. La liquidación del stock invernal, en el que calculan que estarán presentes alrededor de la mitad de los negocios de estos rubros de la provincia, se extenderá desde hoy y hasta el 23 de agosto.



El lanzamiento oficial se hará hoy, a las 11, en la puerta del Paseo Unicentro, en la peatonal Rivadavia, y estarán presentes el director del área de Comercio de la Federación Económica, Marcelo Vargas, y el presidente de la institución, Dino Minnozzi.



Se trata de la primera actividad pública de la rama comercial de la Federación Económica, que le está disputando la representación de los negocios sanjuaninos a la Cámara de Comercio, que conduce Hermes Rodríguez. Y se da en un momento muy especial del sector, en medio de la pandemia, que obligó a bajar las persianas de los negocios desde el 20 de marzo al 11 de mayo pasado. A partir de entonces, y después de tantos días cerrados, los comercios tuvieron una leve recuperación de las ventas, que se extendió hasta junio, con el Día del Padre y el pago del aguinaldo en la administración pública. Pero en julio las operaciones otra vez empezaron a mermar, lo que les ocasiona a los comerciantes serias dificultades para pagar los alquileres y los servicios de luz, agua y gas y los impuestos y tasas.



Frente a este panorama, con la coordinación de la pata comercial de la federación, que conduce Vargas, surgió la idea de realizar un gran outlet, que abarcará negocios de Capital, Rawson, Chimbas, 25 de Mayo, Sarmiento, Albardón, Jáchal, Caucete, Rivadavia, Santa Lucía y Pocito, a través de sus centros comerciales.



Los comerciantes necesitan liquidar el stock de invierno para poder hacer las compras de mercadería de la próxima temporada de primavera-verano y por eso la idea de ofrecer importantes rebajas en indumentaria y calzado para todas las edades. Las mayores rebajas, que llegarán al 50%, según explicó Vargas, serán para las compras en efectivo, aunque también serán admitidas las operaciones con tarjetas de crédito. Por ejemplo, está el plan Ahora 12 que se puede utilizar para las operaciones.



Para identificar los negocios que participarán en el outlet, se ha puesto en marcha una oblea en la que figura la frase "Super outlet San Juan", que será colocada en las vidrieras que adhieren a la iniciativa. De esa forma, el comprador podrá identificar los negocios que tendrán rebajas en sus artículos.



El mecanismo de rebajas en las compras no es nuevo y, anualmente se suelen realizar dos, uno para liquidar la ropa y calzado del verano y lo mismo con la de invierno. Pero, esta vez, según la idea nacida desde el seno de la Federación Económica, el propósito ha sido realizar una convocatoria masiva a los comerciantes, al punto que en la entidad organizadora afirman que el 50% de los negocios de San Juan del rubro van a participar.



No será la única actividad que emprenda la rama comercial, porque también están trabajando en otras ideas de capacitación y de formas de incrementar las ventas.



Este mes de agosto, también la expectativa en el sector comercial está centrada en las ventas del Día del Niño (ver aparte), pero el rubro de los juguetes no forma parte de los artículos que tendrán importantes descuentos.



Carlos Iramain, que forma parte de una de las entidades que participa en la iniciativa, como es la Agrupación de Comerciantes Unidos, dijo que tienen grandes expectativas de sumar ventas para mejorar la situación del sector.

Alcance

11 Son los departamentos que participarán en el gran outlet organizado para la rama comercial de la federación.

Llegada

En el gran outlet también participarán las galerías comerciales del microcentro de la Capital y los negocios de los tres shoppings y paseos que tiene San Juan. Por eso es que desde la federación sostienen que están involucrados alrededor de la mitad de los negocios sanjuaninos.

Día del Niño

Una de las expectativas del comercio local está centrada en la celebración del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 16 de agosto. Según una nota reciente publicada en DIARIO DE CUYO, la venta de juguetes en los comercios este año estará muy impactada por la pandemia porque hay escasez de productos debido a que las fábricas estuvieron cerradas bastante tiempo por el aislamiento obligatorio en el AMBA, o bien porque los despachos en camión vienen muy demorados. Además, los locales ya no se verán llenos de gente porque tendrán que cumplir los protocolos de distanciamiento. En cuanto a los precios, reflejan alzas muy variadas, que trepan hasta el 50% en algunos casos respecto a igual fecha del 2019. En la Cámara de Comercio de San Juan relevaron que los incrementos de precios van del 10% al 30% en relación a la temporada 2019, muy por debajo de la inflación interanual.