Viento feroz. Las dos imágenes son capturas de un video que circuló ayer mostrando los peores efectos que produjo el viento en la planta solar. Se rompieron unos 200 paneles, una cifra mínima para el proyecto.

Entre las secuelas que dejó el fuerte viento que sopló durante toda la jornada en Iglesia, hubo una en particular que despertó más la atención por la difusión de un video. En él se ven cómo están tirados por el piso cientos de paneles solares instalados en el parque Cordillera Solar S.A., ubicado en la Estancia Guañizuil, Iglesia, emprendimiento que tiene al frente a la empresa china Jinkosolar.



Este proyecto privado, que actualmente es el tercero más grande de Sudamérica, fue noticia ayer por un video en el que se ven secuelas del paso de ráfagas de hasta 130 km/h en el parque solar ubicado a 5 kilómetros de Las Flores. Si bien no hubo un comunicado oficial desde la empresa, fuentes internas del proyecto señalaron que los daños no son considerados como cuantiosos. En un primer cálculo, fueron 700 paneles los que el viento sacó de su posición y de ellos, unos 200 quedaron inutilizados. El parque cuenta con 280.000 paneles, por lo que no es un porcentaje de paneles rotos significativo, según la fuente, que aclaró que es la primera vez que viven una experiencia así.

Las ráfagas de la madrugada también derribaron un frondoso árbol que ocasionó que se quedase la mitad de Villa Iglesia sin luz por la mañana, en tanto que por la tarde hubo dos focos de incendio de pastizales, en Rodeo.