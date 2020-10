La Ley de Talles se aprobó en San Juan en 2012 y a pesar de que esta norma dice que los locales sanjuaninos deben tener variedad de talles, para que la mayoría pueda conseguir ropa, eso y otros puntos de la ley no se cumplen. Sin embargo, desde Defensa al Consumidor, órgano de contralor de esta norma, dijeron que ellos no reciben denuncias al respecto, siendo que es un problema que genera numerosas quejas en la calle y en las redes sociales. Esto salió a la luz luego de que una productora de moda local hiciera una campaña en las redes para exponer esta problemática. Desde este grupo, que en menos de una semana generó mucho revuelo en las redes, dijeron que no se hacen denuncias por varias razones, pero que la principal es la vergüenza de exponerse públicamente.

"Normalizamos no conseguir ropa para el cuerpo que tenemos" y "la persona que no consigue talles siente que es ella la que no encaja en la ropa y sienten que son el problema. Esto las avergüenza". Estas son algunas de las frases que dijo Celina Pereira, la productora que formó una página de Instagram que se llama Proyecto Plus San Juan, con la que busca mostrar este problema y tiene como objetivo que la ley de talles comience a cumplirse en la provincia. En medio de esta campaña, es que un grupo de sanjuaninas se animó a mostrar su cuerpo y realizó una producción fotográfica en lencería y en ropa informal.

Desde Defensa al Consumidor también hablaron al respecto.

Teresita Terluk es una de las abogadas de esta repartición y fue ella la encargada de hablar de esta normativa y de comentar que en San Juan no se cumple. "Somos el órgano contralor de la ley, pero no tenemos denuncias. La Ley 8.323 se hizo para que las personas que necesitan talles especiales no sean discriminadas, pero vemos, y lo digo como mujer que sale a comprar ropa, que en ocasiones hay personas que no tienen ni sobrepeso y no consiguen algo que les entre. Es por esto que sabemos que no se cumple la ley", dijo y señaló que la normativa dice que los establecimientos cuya actividad principal sea la venta o fabricación de indumentaria deberán tener al menos 8 talles de las prendas de alguna línea de modelo que comercialicen, de acuerdo a las medidas antropométricas normalizadas establecidas en las normas IRAM y sus actualizaciones (ver infografía). Pero eso no es lo único que no se cumple de la ley local. "El artículo 2 de la ley dice que los establecimientos comerciales deberán exhibir copias de la tabla de Medidas Corporales Normalizadas y carteles explicativos de la mencionada tabla y esto no lo vemos en ningún comercio", dijo la abogada y reiteró que ellos entienden que muchas veces a los empresarios les puede costar tener tanta variedad de prendas, pero dijo que es necesario que cumplan la ley. Por eso, invitó a las personas que denuncien estos problemas para que ellos puedan intervenir. "Las personas deben entender que se les está vulnerando un derecho y no deben tener vergüenza a la hora de denunciar", agregó Terluk y dijo que los talles que más cuesta conseguir son del 48 para arriba. Mientras que desde Proyecto Plus dijeron que trabajan para que la ley se conozca, pues consideran que además de la vergüenza que genera el hecho de admitir que no se consigue ropa, hay personas que no saben que este problema se puede denunciar en esta institución, para que la ley empiece a cumplirse.

Proyecto Plus nació, según sus creadores, para visibilizar los diferentes tipos de talle y cuerpos en campañas publicitarias, algo que no es habitual. "Esta campaña nos mostró que debemos luchar contra el talle único de la ropa, que muchas veces no les queda ni a mujeres consideradas flacas", comentó Celina Pereira y dijo que cuando comenzaron con la primera producción fotográfica descubrió la odisea que es para muchas mujeres y hombres poder vestirse.

"Fue ahí que decidimos visibilizar la problemática y que las personas no sientan vergüenza de su cuerpo. Cuando hicimos la campaña de ropa interior las modelos nos contaron el dilema que tienen a la hora de comprarse conjuntos de ropa interior, pues usan los corpiños, pero deben regalar las bombachas, porque nunca coinciden con su talle. Y eso les pasa con todo lo que buscan. O vemos chicas de 15 años que se visten como señoras porque se ponen lo que encuentran", dijo Celina y comentó que con el grupo de modelos buscan sentar las bases para que la ley comience a cumplirse en San Juan y que las personas que usan talles especiales no tengan que "vivir disfrazadas".



Cómo denunciar

Para hacer una denuncia, la persona debe presentar en Mesa de Entradas de Defensa al Consumidor (en el Centro Cívico) una nota con la denuncia, fotocopia del DNI del titular y completar un formulario. Toda la documentación debe presentarse por triplicado en copias legibles. Luego de recibida toda la documentación, la denuncia pasa al Área de Denuncias, donde se analiza el caso y en base a esa información los asesores letrados de la Dirección designan día, horario y el abogado interviniente en el caso.