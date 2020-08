El municipio de Valle Fértil lanzó una nueva propuesta de ayuda social para los vecinos. Se trata del Programa Municipal de Avicultura, que incluye la entrega gratis de gallinas ponedoras para contribuir con la economía familiar. El intendente Omar Ortiz dijo que ya se realizó una primera entrega de 500 aves y que habrá una segunda de 1.000 más. El municipio de San Martín fue el primero en entregar este tipo de ayuda a la gente.

La idea de esta ayuda no sólo es que los beneficiarios no sólo tengan huevos para el consumo particular, sino también para su venta y de esta manera contar con un ingreso extra. Este programa se suma a otros de ayuda social que realizó el municipio. "Primero entregamos bolsones de mercadería y luego compramos semillas de verduras y vegetales de estación también para distribuir gratis entre los vecinos para que iniciaran su propia huerta. Ahora le sumamos este programa para impulsar pequeños emprendimientos. La crianza de gallinas ponedoras permitirán producir huevos para autosustento y venta en la zona, que ayudarán a la economía familiar en estos tiempos de pandemia", dijo Ortiz.

El intendente agregó que en la primera etapa de este programa entregaron 500 gallinas, beneficiando a unas 50 familias de diferentes zonas del departamento, teniendo como prioridad a las más necesitadas. Y que esperan poder realizar la entrega de unas 1.000 aves más.

También dijo que las gallinas se compraron en Mendoza, con fondos municipales, y que se mantuvieron en los gallineros de la Escuela Agrotécnica del departamento hasta el momento de realizar la entrega que se realizó tras terminar con un relevamiento por las zonas más carenciadas.

Hace un par de meses, el municipio de San Martín también puso en marcha un programa de ayuda social basado en la avicultura. Se trató de "San Martín produce huevos caseros" que consistió en la entrega gratis de 1.000 gallinas ponedoras y 100 gallos a las familias que quisieron comenzar con un pequeño emprendimiento y de esta manera contribuir con la economía familiar y reactivar la actividad económica en el departamento, más ahora tras el regreso a la Fase 1 por el coronavirus.