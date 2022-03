En todo el país, la cantidad de contagiados se redujo notablemente. En este contexto, Mendoza decidió eliminar el uso del barbijo dentro del aula en todos los niveles educativos. Al respecto, la ministra de Salud de San Juan, Alejandra Venerando, comentó que en esta provincia aún no se liberará esta medida porque considera que no es conveniente. "Tenemos que seguir siendo cautelosos. Aún estamos en pandemia", agregó la funcionaria.

Según lo que informaron medios nacionales, a partir del lunes próximo, en la vecina provincia ya no será obligatorio el uso de barbijo en las escuelas. La disposición de la Dirección General de Escuelas (DGE) establece que sea optativo dentro de las aulas del nivel primario, secundario y de las modalidades especiales tanto para los alumnos como para los docentes. "Para nosotros deben seguir usando el tapaboca dentro de las escuelas. Se trata de lugares cerrados, en los que hay muchas personas y en ocasiones hay escuelas que no pueden garantizar la ventilación cruzada ni el uso de ventiladores para favorecer esto", dijo Venerando y comentó que además no le parece conveniente que se libere el uso de barbijo en las escuelas justo cuando se acercan los días fríos.

"En San Juan el uso de tapaboca es optativo en las escuelas de Nivel Inicial y de Educación Especial. En el resto, por el momento seguirá siendo obligatorio. Está por empezar el otoño y sabemos que las patologías respiratorias se contagian por las gotitas de saliva y el frío es una época en la que vemos mucho esto", dijo la funcionaria y comentó que a esto se suma que en invierno cuesta más que se cumpla con la ventilación, por el frío.

Por otra parte, la ministra comentó que es necesario hacer una transición y que por eso ellos piden que se siga respetando el protocolo dentro de las aulas. "En San Juan aún no lo tenemos ni siquiera previsto. Educación no nos hizo el planteo y nos parece poco acertado en este momento. Tenemos que empezar a flexibilizar de a poco", dijo. Además, comentó que en este contexto, ella pedirá hoy en el Consejo Federal de Salud (encuentro en el que se reúnen todos los ministros de Salud del país) que se deje de recomendar el uso de tapaboca en los espacios abiertos.

"Tenemos dos pedidos para hacer en el Cofesa, uno de ellos tiene que ver con el uso de tapaboca en los lugares abiertos. Si bien eso nunca fue obligatorio, se recomendaba el uso en los lugares abiertos. Ahora pediremos que se libere y que sólo se use en lugares donde hay mucha concurrencia de público", concluyó Venerando.

CLAVES

El protocolo dentro de las escuelas prevé que tanto los alumnos como los docentes deben llevar el tapaboca en todo momento. Salvo los alumnos de Nivel Inicial: para ellos es optativo el uso de este elemento. El protocolo prevé además que en caso de sospechas de brotes dentro de la escuela, las autoridades deberán hacer una evaluación dentro del aula para definir si se sigue o no con las clases presenciales en ese curso. Los alumnos, docentes y otro personal de las escuelas que sean considerados contactos estrechos, sean asintómaticos y tengan todo el esquema de vacunación, no deben aislarse y tener mayores cuidados. En las escuelas se pide además que los alumnos se higienicen las manos constantemente, que eviten el contacto con otros niños sin tapaboca, que desinfecten sus elementos de trabajo y que mantengan la distancia.



Reportaron 12 casos de covid

Salud Pública informó ayer que hubo 12 nuevos casos de coronavirus; a la vez que hay 4 pacientes internados. En tanto, el acumulado tiene 144.516 infectados y hay sólo 64 casos activos.