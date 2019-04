La "Escuela de Música" podrá comenzar a dar clases a los alumnos que todavía no empezaron el año, luego que llegase un acuerdo entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Ministerio de Turismo y Cultura, para que puedan tomar clases en el Teatro Del Bicentenario (TDB), al menos durante todo 2019.



El problema de infraestructura que arrastra la Escuela de Música es de vieja data y un nuevo inconveniente surgió cuando Bomberos realizó una inspección al Auditorio Juan Victoria y prohibió que los camerinos de los dos niveles del subsuelo se sigan utilizando para el dictado de clases.



Mientras se prepara el acta acuerdo para que lo firmen la ministra de Turismo y Cultura de la Provincia, Claudia Grynszpan, y la decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, Rosa Garbarino, el director del Departamento de Música de la Facultad, César Sánchez, trabaja en la elaboración de un nuevo cronograma de actividades, considerando las modificaciones, para un centenar aproximado de alumnos y una docena de profesores.



Grynszpan afirmó que en 2007 se destinaron específicamente espacios del auditorio para el Departamento de Música (conocido popularmente como Escuela de Música por lo que también asisten alumnos preuniversitarios) pero con el crecimiento de la matrícula en este tiempo esos espacios fueron insuficientes. "Hasta que llegue la solución definitiva, que es la finalización de la construcción de la nueva escuela, el Gobierno de la Provincia apoyará para que siga funcionando y hemos reacondicionado nuevos espacios en el auditorio, pero como hay siete aulas en las que no es conveniente el dictado de clases, se utilizarán salas de ensayo del Teatro Del Bicentenario", afirmó la ministra.



Sánchez, en la misma sintonía, afirmó que "está encaminada una solución" e indicó que se trabaja en coordinarlo mejor posible las actividades porque esos alumnos deberán ir al TDB y también a tomar clases teóricas al auditorio o al edificio de Félix Aguilar y Maipú.



Sánchez confesó que el principio de solución integral ocurrirá cuando se concluya la obra pendiente. Con fondos que envía Nación, la UNSJ comenzó a construir un nuevo edificio, obra que se paralizó en 2015 porque se presentó en quiebra la empresa constructora. Luego de un par de intentos de reanudación que no prosperaron, autoridades de la UNSJ gestionarán nuevamente la reactivación de la construcción del primero de los 5 sectores del edificio, el espacio que justamente ya no puede brindar el auditorio y por eso el TDB será este año la solución provisoria.

Realizaron un abrazo simbólico

Ayer se cumplieron 53 años que la Provincia le prestaba a la Universidad el terreno donde se edificó el Departamento de Música. Padres, alumnos, docentes y directivos realizaron un abrazo simbólico a la "vieja" escuela y luego hicieron lo mismo en el edificio que aguardan que termine de construirse.