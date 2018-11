En hilera. Son tres los restos de caños con cables pelados en su interior y al descubierto que se encuentran sobre la vereda Sur del Hospital Rawson, frente al Servicio de Urgencias.





La mujer no se dio cuenta de su presencia hasta que los tuvo encima. Por suerte reaccionó a tiempo para tirar del brazo a su hijo de tres años y evitar que los pisara. Son los cables pelados que se encuentran a escasos centímetros sobre el piso de la vereda Sur del Hospital Rawson y que quedaron como saldo de la construcción de la pista de aterrizaje de emergencia que se inauguró el mes pasado.



En la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, dependiente del Ministerio de Infraestructura, se enteraron de la existencia de este peligro cuando este diario llamó para consultar sobre el tema. Desde allí admitieron que esos cables "no deberían" estar ahí y que, los encargados de la obra, se olvidaron de sacarlos.



Los cables están dentro de un pedazo de caño de las antiguas farolas que estaban sobre esa vereda y que sacaron cuando comenzó a construirse esta pista. "Si venís descuidado te llevás por delante estos cables que están pelados. A lo mejor no tienen electricidad, pero uno no sabe. Al menos deberían estar señalizados", dijo Marcelo Osorio, un peatón que pasa por esta vereda casi todos los días.



Leandro Núñez, comerciante de la zona, dijo que son muchas las personas que se asustan cuando se topan con estos cables al descubierto y varias las que tropezaron con los restos de caño. "Esto es un doble riesgo, más de noche cuando hay menos visibilidad. Yo hice un par de llamados al municipio de Capital para reclamar, pero no pasó nada", dijo el hombre.



Frente a estos reclamos, Cristian Hernández, de Mantenimiento y Obras Menores, se sorprendió. Se enteró por este diario de la existencia de los cables. "Esos cables no deberían estar ahí, ya que los debían haber sacado cuando se inauguró la pista. Esta tarea corresponde a Mantenimiento así que de inmediato voy a mandar gente para que saque todo, tanto los cables como el resto de caño porque la vereda debe quedar plana", dijo Hernández.



Por otra parte, el funcionario aseguró que los cables no representan ningún peligro porque no tienen electricidad, ya que quedaron anulados cuando se hizo el soterramiento del cableado de todos los servicios que pasaban por sobre esta vereda, para poder hacer la pista de aterrizaje.

Precaución. Alguien, para prevenir algún accidente, tapó uno de los caños con cables pelados. Es el que está más cerca del ingreso a Urgencias.





Lo que falta



Cristian Hernández, de Mantenimiento y Obras Menores, dijo que la vereda Sur del Hospital Rawson, en el sector de la pista de aterrizaje de emergencia, quedará completamente llana sin restos de caños y árboles y con baldosas amarillas. Dijo que la remodelación de la misma comenzará en unos días.