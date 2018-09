Rastros. El fuego acabó con todo el cañaveral que está al costado de la calle, junto al canal. Otros cables se quemaron por las llamas y eso causó que la zona se quedara sin luz varios días.

Son unos dos kilómetros en los que la gente vive en vilo. Cada vez que corre viento, el cable de alta tensión se enreda con los árboles y cañaverales, saltan chispas y no pasa mucho tiempo para que todo comience a arder. Esto causa temor en los vecinos que viven por Calle 5 y López, en la localidad rawsina del Médano de Oro. A pesar de las constantes quejas puestas en Energía San Juan, nunca se tuvo una respuesta.



El problema no es nuevo pero el agosto que acaba de pasar hizo que el lugar ardiera más de una vez. Según los vecinos, se trata de un cable de alta tensión que va por el sector Sur de la calle y que cuando hace calor se dilata y luego, cuando corre viento, se enreda con los árboles y los cañaverales que hay en el lugar. Esto provoca la rotura de los cables y las chispas que saltan en consecuencia, provocan distintos focos de fuego. Por la cantidad de caña y pasto seco, esta zona es altamente inflamable y las casas están muy cercas de donde ocurre el fenómeno. Es por eso que los vecinos no duermen tranquilos.



"Este agosto fue terrible. Tuvimos que llamar a los bomberos varias veces. Nuestras casas están muy expuestas", contó Juan Balmaceda.



La zona afectada tiene una extensión aproximada de 2 kilómetros. Es por Calle 5, entre López y Franco. En este tramo hay una veintena de viviendas. Algunas son de fin de semana, pero en la mayoría hay gente de manera permanente. Además hay varios salones de fiesta.



Según contaron los vecinos, estos salones también fueron muy perjudicados porque cuando se corta la luz y explotan los transformadores, suelen romperse los artefactos eléctricos que hay en el lugar. "Varias veces fuimos a Energía San Juan a reclamar, porque además del fuego, los cortes de luz son moneda corriente", dijo Balmaceda. Médano de Oro es una de las zonas rurales en donde más focos de incendio hay debido a la quema de pastizales y cañaverales. En el mes que pasó, los bomberos tuvieron que recurrir al lugar casi diariamente por los constantes incendios. Los lugareños dijeron que esto sucedió porque corrió mucho viento y este año estaba todo muy seco. Pero que además se suma el problema que tienen con el cable de alta tensión que se encuentra demasiado bajo y se enreda con los árboles.