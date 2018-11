Ana Paula Vilanova tiene 18 años y fue elegida como la nueva reina para la Fiesta Nacional del Sol por Valle Fértil. La joven que se convirtió en la 16ta soberana departamental (este fin de semana se eligen las reinas restantes) habló con DIARIO DE CUYO y comentó sobre sus sueños y sus expectativas para el reinado.





- ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?



- Soy muy amante de los animales y mi pasatiempo favorito es cuidarlos y darles refugio a los que están perdidos. Tengo muchos animales, pero a medida que encuentro les busco dueños. Tengo perros, gatos, una catita y hasta un búho en mi casa.







- ¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos?



- Una de mis virtudes es la sencillez y mi defecto la inseguridad.







- ¿Qué expectativas tenés para tu reinado?



- Como me gustan mucho los animales me gustaría poder trabajar en ese tema. Sueño con que tengamos un refugio para los animales que viven en la calle. Además me gustaría hacer campañas para concientizar sobre cuidado y contra el maltrato animal.







- ¿Te cuidás mucho el cuerpo?



- Nunca fui de cuidarme, ni hice dietas. Me gusta mucho comer y la verdad que no me cuido con las comidas. Soy bastante golosa.







- ¿Ayudás mucho en las tareas de la casa?



- Mi mamá es modista y con mis hermanos ayudamos mucho. Ordenamos cada uno su habitación, limpiamos la casa y en ocasiones cocinamos. Todos aportamos un poco con las tareas de la casa.







- ¿Estás a favor o en contra del aborto?



- Estoy totalmente en contra, pero no critico a la gente que piensa lo contrario. Cada uno tiene su forma de pensar y creo que como sociedad tenemos que respetar más a los que opinan diferente.







- ¿Es fácil conseguir drogas en tu departamento?



- No sé mucho de ese tema. Hace unos años un sacerdote dijo que la mayoría de los jóvenes consumía drogas en el Valle, pero creo que eso fue exagerado. Para mí no es así.







- ¿Qué te gusta de tu departamento?



- Me gusta todo. Es un departamento muy hermoso y con muchos lugares bellos para que conozcan los turistas. Tiene muchas cualidades.



- ¿Qué lugares de tu departamento recomendarías a un turista?



- Lo primordial sería Ischigualasto, me parece que nadie debe dejar de conocer el Valle de la Luna. Además les diría que visiten La Majadita y el Dique San Agustín, donde se hacen muchas actividades.







- ¿Considerás que al Valle le falta mejoras en lo relacionado al turismo?



- Sí. Me parece que debería mejorar el servicio de cajeros automáticos, las estaciones de servicios y la señal de la telefonía móvil.



El perfil

Ana Paula Vilanova tiene 18 años y cursa el 7mo año de la escuela agrotécnica de Valle Fértil. Vive en San Agustín junto a su mamá y tiene 3 hermanos. Ella es la hermana del medio. La joven reina comentó que estudiará la carrera de Veterinaria en Chamical, La Rioja.