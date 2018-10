La nueva Reina. Vanesa Gómez tiene 34 años y es la nueva representante de Jáchal para la Fiesta Nacional del Sol 2019.





Vanesa Gómez es la nueva representante de Jáchal para la Fiesta Nacional del Sol 2019. La soberana, tiene 34 años y habló sobre su vida personal y sobre las bondades de su departamento.



-¿Cómo se siente ser la primera candidata de más de 30 años?



- Es muy lindo. Al elevarse el rango etario tuve la posibilidad de participar. Me pareció que la modificación fue muy buena, porque de esta forma se califica a la mujer desde otro punto de vista. No solamente se valora la belleza, sino que también se puede conocer otros aspectos. La política de cambiar los requisitos hace que las mujeres ganemos nuevos derechos.



- ¿Por qué no te presentaste cuando eras más chica?



- Mi vida era complicada. Cuando yo tenía 18 años falleció mi mamá y me quedé a cargo de varios hermanitos, que tenían 1, 4, 7 y 9 años. Yo estudiaba en la Capital y me tuve que volver para Jáchal a ayudarle a mi papá, para que juntos le hiciéramos frente a ese momento duro. Por todo esto, antes no pude presentarme. Actualmente mi hermana más chica, que tiene 16 años vive conmigo, es como mi hija.



- ¿Para vos, la provincia es insegura?



- Ese es un tema muy delicado y que nos atañe a todos, pero quiero limitarme a responder.



- ¿Estás a favor o en contra del aborto?



- Tengo una opinión formada, pero no quiero ahondar en ese tema.



- ¿En tu departamento hay muchos problemas de adicciones o considerás que no?



- No creo que ser la persona indicada, ni idónea para responder esta pregunta.



- ¿Qué te gusta de tu departamento y qué le hace falta para crecer?



- Mi departamento tiene muchos matices culturales que lo hacen hermoso. Tenemos artistas que nos llevaron a lo alto y ahora estoy feliz por lo que la Fiesta de la Tradición ya es Nacional. Me encanta la calidad y calidez de la gente de mi departamento. Por otra parte, creo que nos falta incursionar más en el turismo. Tenemos muchos lugares para mostrar.



- ¿Pensás que les hace falta promoción turística?



- Sí. Tenemos que difundir un poco más el departamento. Los jachalleros tenemos que ser conscientes de la importancia del turismo. Igual creo que estamos trabajando mucho en esto. Estamos ampliando el tema de los servicios, para ponernos a la altura de las circunstancias. Vamos a ser el núcleo del Corredor Bioceánico.



- ¿Cuál es la parte del cuerpo que más te piropean?



- Siempre me elogian mis ojos, porque los tengo claros.



- ¿Sos una mamá estricta o permisiva?



- Con mi hijo tenemos una química muy buena, pero siempre trato de educarlo con límites e inculcarle valores y buenos modales. Marco límites claros para que él pueda tener un buen desarrollo y sepa que no siempre se puede tener todo.



Perfil



Vanesa es mamá de un niño de 5 años. "Soy técnica en mecánica dental y auxiliar administrativa aduanera", dijo.



Además, actualmente estudia economía, de forma autodidacta. Hace deporte, le gusta pintar cuadros y hacer artesanías con piedras. La Reina tiene 34 años y es casada.