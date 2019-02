Acompañado. El artista albardonero, que diseñó enormes muñecos de cartapesta para los primeros carruajes, estuvo acompañado por su mujer.

Durante el primer día de venta de las entradas para el espectáculo de cierre de la Fiesta Nacional del Sol hubo cientos de personas que hicieron fila más de 24 horas (ver aparte). Entre ellas, Rufino Palomas, un emblema sanjuanino relacionado a esta fiesta desde los primeros años, esperó junto a su señora para comprar sus tickets. "Tenemos asistencia perfecta y este año no faltamos por nada en el mundo", dijo el sanjuanino que fue el creador de los primeros carruajes que fueron parte de la vieja Fiesta del Sol en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, en el año 1972.



Durante muchos años, el artista albardonero, que se destacó por sus enormes muñecos de cartapesta, fue protagonista de la fiesta. Hubo ediciones en las que hasta fue homenajeado. Ahora, desde hace varios años ve los espectáculos como cualquier otro sanjuanino; y siempre acompañado de su gran compañera Mabel Vargas. "Vamos a comprar la entrada de $250. Para mí esa es la mejor ubicación. Este año, el cambio no nos intimida. Yo fui protagonista de la Fiesta del Sol desde el comienzo y pienso que esta fecha es muy importante", dijo el hombre que comentó que todos los años, cuando termina el espectáculo de cierre de la FNS, no puede contener la emoción y la admiración por los trabajos que se realizan. "En mi familia defendemos esta fiesta a como dé lugar. Vamos, veamos la Fiesta nueva y después critiquemos si está bien o mal que se la hayan llevado a Chimbas", dijo en respuesta de todos los que se resisten al cambio del nuevo predio. "Yo me siento terriblemente orgulloso de la Fiesta Nacional del Sol. Tenemos que apoyar esta fiesta que es muy creativa. Salimos de cada espectáculo llenos de emociones", concluyó.



Además de destacarse con sus muñecos gigantes en los carruseles de la antigua Fiesta del Sol, fue el creador de carruajes de los carnavales de antaño. E incluso este año, el artista albardonero colaboró con la producción de la Fiesta del Sol prestando archivos fotográficos que servirán para homenajear al "Calor de lo Nuestro".

Ansiedad por las mejores ubicaciones



El Teatro del Bicentenario estuvo lleno de gente desde la siesta del viernes. Con reposeras y algunas almohadas la gente esperó ansiosa para comprar las entradas para el espectáculo de cierre de la Fiesta Nacional del Sol, con el fin de tener las mejores ubicaciones. La venta de entradas continuará la semana que viene, de 10 a 18. El espectáculo final de la fiesta más importante de los sanjuaninos será el sábado 23 de febrero.



En la noche la gente no se movió de la puerta del Teatro del Bicentenario. La vigilia fue larga, pero los que compraron las entradas se mostraron satisfechos a pesar del cansancio.



Daniela Álvarez es la mamá de la candidata de Albardón, llegó junto a varios familiares y amigos para comprar las entradas para estar cerca del escenario y poder darle aliento a su hija. Nancy Zapata y Mercedes Flores son primas y también esperaron durante horas. Comentaron que ellas irán en colectivo hasta el predio, pues no piensan perderse el show final "por nada en el mundo". Al igual que ellas muchas familias llegaron en grupo para poder comprar la mayor cantidad de tickets y así poder disfrutar de este espectáculo como lo hacen desde hace varios años. "Somos de Chimbas. Vivimos cerca del predio. Estamos felices y vamos a ir en familia como lo hacemos todos los años. Para nosotros es como una tradición, y este año vamos a ir 16 personas. Compramos la entrada más cara para estar bien cerca. Este año jugamos de local y esperamos que la gente vaya", dijo Carlos González, que llegó junto a varios familiares para comprar las entradas (foto).