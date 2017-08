En el Santa Clara. Los jubilados del Gran San Juan deben ser atendidos en el Sanatorio Santa Clara.



Hace unos días se dio a conocer que el Gobierno le pidió al PAMI que sume otro sanatorio privado, ya que aseguran que la clínica Santa Clara no da abasto con la demanda y que en los dos grandes hospitales públicos se internan unos 35 ancianos por día, casi dos de cada diez afiliados que debería cubrir dicho sanatorio. Desde la institución privada aseguraron que tienen la cantidad de camas suficientes, mientras que en el PAMI local coincidieron con la entidad y manifestaron que es poco probable contratar otra clínica y apuntaron contra el Ministerio de Salud porque dicen que no logran avanzar en el recupero de costos por las prestaciones que acordó con PAMI.



Desde el Gobierno provincial entienden que si bien la clínica presta un buen servicio a los jubilados, no da abasto con la infraestructura que tiene, por lo que sale a suplirlo cuando se encuentra desbordado. Desde Salud Pública explicaron que actualmente hay alrededor de 35 pacientes por día que ocupan camas en el Hospital Marcial Quiroga y en el Rawson, que deberían ser atendidos por Santa Clara, lo que representa casi 1.000 camas por mes.



Desde la sede local de la obra social explicaron que la tarea es complicada porque a las clínicas no les cierran los números que ofrece ellos, que tienen cubiertas sus instalaciones y que no tienen todos los recursos para brindar todas las prestaciones que necesitan los jubilados. En ese marco, se recordó el caso de un convenio firmado hace tres meses con el sanatorio Mayo, pero que se terminó cayendo en junio. Por otro lado, sostuvieron que con el contrato actual con la provincia está cubierta la atención y que en esos casos, PAMI paga las prestaciones extras. Así, indicaron que será el Gobierno el que deberá perfeccionar su sistema de facturación para recuperar el gasto del servicio que brinda.



Desde Santa Clara indicaron que hay espacio para la atención y que muchas veces ocurre que los pacientes prefieren ir hasta los dos grandes hospitales, pero que desde Salud Pública no siempre les informan de esas atenciones.





Hasta 2015



Hasta hace dos años, por la atención de sus pacientes en hospitales públicos, el PAMI le pagaba a Salud Pública un monto fijo por afiliado. En promedio, por mes, representaba $1.300.000, se atendieran 100 o 1.000 afiliados.





Un cambio



En diciembre de 2015, se modificó el sistema de pago por prestaciones. Se comenzó a pagar por la atención específica que recibía el paciente. Lo que generó que sobrefacturaran prestaciones, según dijeron.



Para la periferia

En mayo pasado PAMI central volvió a implementar el sistema de cápita en todo el país. En San Juan, acordó con Salud Pública la atención de 22.495 pacientes de la periferia en los centros de salud.