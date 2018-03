Equipo forense. A pocos días del hallazgo, el reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense llegó a la provincia para ver si se trataba de restos óseos pertenecientes a desaparecidos de la dictadura militar.

A principios de febrero de este año, un hallazgo en Los Berros produjo conmoción. Se trataba de al menos siete esqueletos humanos que estaban enterrados en una finca. Pero, tras descartar la posibilidad de que fuera de desaparecidos de la dictadura militar, que fue una de las hipótesis que se barajó en un comienzo, todavía no se sabe qué procedencia o antigüedad tienen los huesos. Esto es lo que confirmó Mario Zaguirre, al frente de Infraestructura y Patrimonio Cultural y Turístico de la provincia. Mientras que la Justicia no dará información al respecto porque dicen que hay secreto de sumario.



Lo que se sabe hasta el momento, según fuentes policiales, es que los huesos fueron retirados del sitio donde fueron encontrados por dos lugareños que recorrían la zona el pasado 2 de febrero. Esto se produjo en el predio de una finca de Sarmiento. Por su lado, Zaguirre dijo que están en el Instituto Mariano Gambier donde los están estudiando. "Hay muchas dudas. Al principio descartamos la posibilidad de que fueran arqueológicos por la presencia de larvas y porque había un fuerte olor. Pero ahora se está evaluando todo de nuevo. No se sabe cuándo la Universidad tendrá los resultados porque hay muestras que a veces tienen que enviarse a otras provincia, e incluso fuera del país", dijo el funcionario, ya que el tema lo sigue Patrimonio. Sin embargo no hay certezas de que pertenezcan a pobladores originarios de la provincia.



El hallazgo se produjo a principios de febrero y hubo confusión desde un comienzo respecto al origen de los restos. Ni bien se denunció el hecho, intervino la Justicia y llegó al lugar un equipo de Patrimonio de la provincia porque, por la zona donde estaban, se barajó la posibilidad de que fueran restos arqueológicos ya que en el lugar hubo hallazgos de ese tipo con anterioridad. Sin embargo, según contó Zaguirre, la presencia de larvas y el mal olor que había en la fosa, les hizo pensar que se trataba de huesos más recientes. Es por eso que intervino el Juzgado de Instrucción. Fue entonces cuando el juez Pablo Flores decidió convocar al Equipo Argentino de Antropología Forense para que verificara la procedencia de los restos. Los investigadores, que forman parte de esta ONG, llegaron a San Juan a mediados de febrero y les bastó montar un campamento por algunas horas para determinar que los restos óseos humanos de Los Berros no corresponden a desaparecidos durante la dictadura militar sino que podrían pertenecer a una tribu originaria. Entonces, el juez del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, dijo que volvería a intervenir Patrimonio de la provincia.





Las versiones



No se sabe a ciencia cierta qué es lo que se encontró en Los Berros. En un primer momento se dijo que se trataba de 7 esqueletos humanos. Luego se habló de restos de 20 adultos y de varios niños. Todos estos restos están en el laboratorio de la Universidad Nacional de San Juan.