Cristian Jorquera es un conocido productor musical y propietario del estudio Retoño Audio Contenido, el cual tuvo que cerrar sus puertas repetidas veces desde el inicio de la pandemia por las medidas sanitarias derivadas del coronavirus. Sin embargo, el insistente técnico en sonido no se detuvo a esperar el paso del tiempo y comenzó a gestionar y brindar cursos y capacitaciones online para artistas locales, nacionales e internacionales. "Nunca me quedé quieto, vi el nicho de la capacitación online en medio de la primera cuarentena y comencé a armar una charla integral para artistas que incluso fue financiada por el Gobierno provincial", comentó Cristian. Y agregó: "Todo el mundo estaba encerrado en su casa con el celular en la mano y la computadora encendida. Era el momento ideal para comenzar a realizar las charlas y capacitaciones para que los músicos y artistas aprendieran sobre producción, derecho, formación, SADAIC, AADI, CAPIF y sobre las nuevas formas de trabajo. Eso es lo que intenté hacer y por suerte he logrado generar una nueva fuente de ingreso para mi estudio y mi familia".



La forma de trabajo virtual, o no presencial, es una herramienta que el productor sanjuanino viene aplicando desde finales de 2019, antes de que comenzara la pandemia de coronavirus que afectó fuertemente al sector artístico y cultural.

Hiperconectados. El productor indicó que los artistas locales comenzaron a realizar capacitaciones online durante la pandemia por el tiempo que tenían a disposición.



"Al iniciar con la forma no presencial desde hace un tiempo atrás, pude amoldarme rápidamente a la nueva normalidad que surgió el año pasado. La tecnología y los programas de hoy en día permiten realizar la mayoría de los trabajos de producción musical de manera online, esto me sirvió para poder seguir trabajando y a la vez cuidar a los artistas y sobre todo a mi familia", indicó Jorquera.



La nueva forma de trabajo virtual llevó al músico sanjuanino a tomar nuevas decisiones como contratar un nuevo servidor de internet y organizar su horario familiar, ya que tuvo que habilitar una sucursal de su estudio en una de las habitaciones de su departamento.

"La creatividad no sólo se trata de componer o producir, también se trata de gestionar y saber encontrar la forma de financiar los nuevos proyectos".

"Los primeros 15 días fueron duros porque pensé que al no haber shows en vivo y al no poder ir los artistas al estudio, mi trabajo iba a caer drásticamente, pero muy por el contrario todo comenzó a aumentar, empezaron a pedirme muchos trabajos desde el exterior y a la vez encaré de forma mucho más profunda el tema de las capacitaciones que sigo realizando de manera online", comentó el productor.



Y concluyó: "Este último año y medio ha sido el más desafiante de toda mi vida en relación a mi trabajo, pero aposté por lo nuevo, por la tecnología, por la formación, por la asesoría y resultó muy bien. Es el mensaje que me gustaría hacerles llegar a todos aquellos que hoy trabajan en el sector cultural: las posibilidades están ahí, están frente a nosotros, sólo debemos tener decisión y tomarlas".