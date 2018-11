Protesta. Un centenar de padres "tomó" la escuela 24 de Septiembre y aseguraron que no enviarán a sus hijos a clases hasta equipar las aulas.

Un centenar de padres de alumnos que asisten a la Escuela 24 de Septiembre de la localidad jachallera de Villa Mercedes decidió ayer realizar la toma del establecimiento, como medida de protesta por las condiciones en las que los chicos asisten a clases, entre las que se resaltó el malestar ocasionado por las altas temperaturas, que derivan en casos de descompensaciones, sangrado de nariz y otros.





Esto se debe a que se instalaron módulos alternativos mientras se define la construcción del nuevo edificio y estos están equipados con ventiladores, insuficientes para la temperatura que se registra, debido al techo de chapa. Además, en el patio de juego no hay sombra, por lo que la exposición al sol es directa.





Los padres presentaron un petitorio en el que también reclamaron por un mayor número de sanitarios. La matrícula, sumando los 3 turnos (primaria en la mañana y tarde y un CENS vespertino) es de 340 personas y solamente hay dos compartimentos en el baño de mujeres y otros tantos en el de varones.





Una delegación del Ministerio de Educación se acercó hasta el lugar y mantuvo una reunión. La directora de relevamiento de Necesidades Edilicias del Ministerio de Educación, Ángela Giordano, afirmó que dialogó con "unos 45 padres" y afirmó que las aulas serán equipadas con acondicionadores de aire. De todos modos, el conflicto no se disolvió totalmente, ya que los padres aseguraron que hasta que no estén los equipos puestos no enviarán a los chicos a la escuela. En tanto que Giordano afirmó que no puede precisar una fecha de instalación.