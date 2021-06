Dos de los sectores más castigados por los efectos de la pandemia, como son el hotelero y el gastronómico, van a recibir una ayuda extra del Gobierno provincial. Se trata de una rebaja o directamente la eliminación, todavía no está decidido y tampoco durante cuánto tiempo, en el cargo fijo de la boleta de la luz y de un plus que aparece en la factura de agua y cloacas. "Estamos trabajando en eso", dijo ayer la ministra de Hacienda, Marisa López, y agregó que "queremos ver cómo hacemos una disminución cuando casi no tienen ventas".

En el caso del sector hotelero, de una boleta de mayo por 70.163 pesos, casi el 10%, 7.200 pesos, corresponden al cargo fijo. Y lo deben abonar todos los meses, esté abierto o cerrado el establecimiento. En el caso de agua y cloacas paga, en el caso del ejemplo, 52.873 pesos, de los cuales entre al 25% al 50% es un plus que tiene un cuenta la superficie cubierta del establecimiento.

Para un local gastronómico, de una factura de electricidad de 167.200 pesos, 4.934 pesos corresponden al cargo fijo. Y de agua la situación es similar a la de un hotel, también dependiendo de la superficie cubierta de que se trate.

La ministra dijo que las posibles medidas están en evaluación y que para eso han pedido informes tanto al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), como a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

Para analizar la crisis del sector, ya hubo un primer encuentro el viernes pasado en el que estuvieron presentes las ministras de Hacienda, López, y de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, acompañadas por el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, y el secretario de Turismo, Roberto Juárez. Los interlocutores fueron los integrantes de las Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de San Juan, que preside Fabio Nievas, y en la que Rubén Miadosqui es vicepresidente.

En la reunión plantearon la grave crisis por la que pasa en particular el sector hotelero. Según dio a conocer Nievas, llevan 14 meses sin trabajar normalmente, desde marzo del año pasado, porque no llegan turistas ni hay eventos de negocios en la provincia. Y sólo pudieron trabajar, parcialmente, algunos establecimientos con los habitantes que debían hacer cuarentena por haber estado fuera de la provincia. Durante este tiempo estiman que han cerrado unos 15 hoteles y unos 70 locales gastronómicos. Y ahora quedan, por ejemplo, sólo unos 50 hoteles habilitados para funcionar y entre 170 a 200 casas de comida y bares. Ambos rubros dan trabajo a unos 4.000 empleados.

El problema es que, en el caso de los hoteles, según explicó Miadosqui, tienen costos que deben pagar estén funcionando o no, como es el caso del cargo fijo en la boleta de la luz y de un plus en la de agua y cloacas.

Para describir la situación de ambos sectores, elaboraron un documento en el que solicitan la declaración de la emergencia en ambas actividades que, en sus puntos principales, habla de que "la gastronomía y la hotelería argentina, en particular la sanjuanina, no están en condiciones de resistir otro período de restricción de la circulación de personas. Ambos están en una situación de fragilidad y vulnerabilidad jamás vistos y esto, sumado a la incertidumbre que genera el avance de la pandemia y las decisiones sanitarias que se tomen, imposibilitan la organización y planificación del sector de no tomarse medidas con el debido tiempo".

Frente a este panorama, desde la cámara vaticinan "un masivo cierre de establecimientos con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo que resultarán en un daño irreparable no sólo al sector".

Por eso también piden la exención del pago de tasas municipales a todas las empresas, personas físicas y jurídicas, que se dediquen a la prestación de servicio en hotelería y gastronomía durante la emergencia sanitaria y la suspensión de las ejecuciones judiciales "originadas por el incumplimiento de pago de impuestos y tasas tanto a nivel provincial como municipal". También solicitan prorrogar las habilitaciones anuales de bromatología, bomberos y municipales a dos o tres años en general y establecer una ventanilla única para la gestión de habilitaciones en el marco de lo pactado en el Acuerdo San Juan. Lo concreto es que desde la cámara piden medidas urgentes para que no continúen los cierres.

Panorama nacional

Un informe de la FEHGRA, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, que agrupa a 50.000 establecimientos del sector, indica que desde marzo de 2020 más de 11.800 empresas de este rubro tuvieron que cerrar sus puertas en el país. Esto implica que más de 175.000 familias perdieron su fuente de trabajo.

Para cuantificar el impacto de la crisis, la más grande en su historia, FEHGRA señaló que en marzo de este año la ocupación en el país era la mitad de la que se había registrado en marzo de 2019, cuando la pandemia no estaba dentro de la ecuación. Con estos números, esta industria retrocedió 40 años, una situación similar a la de 1980. Ahora, la llegada de turistas del extranjero es 88% menor que en marzo de 2020.



4.000

Es la cantidad de empleados que estiman que trabajan en la actualidad entre el sector gastronómico y el hotelero en la provincia. Desde la cámara que los agrupa advierten que si no reciben ayuda urgente corren peligro de desaparecer. Por ejemplo los hoteles fueron los primeros en cerrar en marzo del año pasado.