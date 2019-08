Devoción. Más de 4.000 personas participaron ayer de la procesión en honor a San Cayetano, en el Barrio Industrial, en Chimbas.



Hace más de siete años que Rosa Gómez aprovecha las Fiestas Patronales de San Cayetano para pedirle trabajo para su familia o para agradecerle por la oportunidad de trabajar. Pero este año quiso hacer más amplia su petición debido a la situación económica por la que atraviesa el país. Le pidió que ayude a todos los argentinos desempleados a conseguir un trabajo. Esta vecina de Rawson participó ayer en la procesión en honor al santo en la que se pidió trabajo para uno y para los demás. Más de 4.000 personas participaron tanto de la peregrinación como de la misa, celebrada por el obispo auxiliar, Fray Carlos María Domínguez, en la capilla del Barrio Industrial, en Chimbas.

Ramón Guajardo hizo fila por 20 minutos para poder llegar hasta la imagen de San Cayetano que estaba dentro de la capilla. Cuando finalmente llegó a la misma, puso un ramo de flores a sus pies y un billete dentro de la alcancía. Luego le rezó una oración en la que pidió trabajo para todos los que están desempleados en este momento. "La situación está muy difícil. Yo tengo trabajo gracias a Dios, por eso esta vez le pedí a San Cayetano que bendiga a todos los desempleados para que puedan trabajar", dijo el hombre.

La procesión por San Cayetano estaba programada para las 16, pero se retrasó un poco. Fue porque llevó tiempo ordenar las 14 imágenes de vírgenes y santos que también participaron de la caminata.

Durante todo el recorrido, los devotos cantaron, hicieron palmas y rezaron por "una Argentina en paz y con prosperidad".

Tras media hora de caminata, los fieles regresaron al templo para participar de la misa. Algunos se adelantaron para poder conseguir asiento, pero no lo lograron. Es que cientos de personas prefirieron quedarse en la capilla y no participar de la procesión para reservar un lugar.

El templo quedó desbordado con el arribo de los peregrinos. En el interior no cabía un alma, por lo que el locutor tuvo que pedirle varias veces a la gente que despejara el pasillo central para que ingresaran el obispo y los párrocos del lugar.

Fray Domínguez comenzó a celebrar la misa, durante su primera participación en la festividad de San Cayetano en San Juan. Sus primeras palabras fueron "le pidamos a San Cayetano por nuestro egoísmo que no nos deja ver las necesidades de nuestros hermanos, y por nuestra falta de generosidad", a la que todos los presentes respondieron con un entusiasta "amén".

Finalizada la misa recibieron un pequeño pan bendecido y una estampita de San Cayetano que entregaron algunos promesantes.

Trabajadores en acción. Algunos obreros pararon por unos instantes su trabajo para persignarse y saludar a San Cayetano.

Estreno. En el interior de la Capilla de San Cayetano, que aún no se inaugura, construyeron una gruta donde colocaron una imagen del santo.

Gran movilización en el Día de San Cayetano

Ayer, los movimientos sociales en Buenos Aires celebraron el Día de San Cayetano con una multitudinaria manifestación de protesta contra el gobierno de Macri que llegó hasta el Congreso. "Unidos, caminamos por paz, pan, tierra, techo y trabajo", fue el lema de esta movilización que realizaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), junto con el Frente Sindical por el Modelo Nacional.





ALGUNOS DEVOTOS

CRISTINA CALDERÓN Vecina de Capital

"Siempre que puedo vengo a la procesión por San Cayetano. Este año vine para agradecer que toda mi familia tiene trabajo y para pedirle que bendiga a todos los que no tienen uno. Creo en el poder de la oración. Tenemos que rezar por un país mejor".

MARÍA GODOY Vecina de Chimbas

"Esta vez vengo a pedirle a San Cayetano, santo de la providencia, por la salud de mi hija que tiene cáncer avanzado. No pudo venir a la procesión porque fue a quimioterapia y no se siente bien. Vengo en representación de las dos y en busca de bendición".

MARCELO GARCÍA Vecino de Chimbas

"Traje mi propia imagen de San Cayetano para caminar cargándola. Soy muy devoto de este santo y hoy más que nunca necesito de su bendición. Hace un año que me quedé sin trabajo y todavía no he podido conseguir uno. Hago changas para sobrevivir".

LAURA SANTIAGO Vecina de Santa Lucía

"Me duele mucho ver cómo los argentinos nos peleamos entre nosotros antes de unirnos para tratar de sacar el país adelante. Hoy le vengo a pedir a San Cayetano que nos bendiga para terminar con el odio de los unos con los otros".