El lunes pasado comenzaron las clases presenciales cuidadas y voluntarias en toda la provincia. En este contexto, desde el Ministerio Educación informaron cuántos chicos asistieron a las escuelas durante esa jornada. De ese dato, llamó la atención la importante diferencia que hubo entre el porcentaje de presencialidad en las escuelas privadas y las estatales. Es que por ejemplo en el turno mañana, tanto el lunes como ayer, las instituciones privadas tuvieron más del doble de alumnos que las estatales, en términos porcentuales. Ante esto, autoridades de Educación dijeron que hubo varias razones que llevan a que haya esta diferencia abismal. Dijeron que pudo darse por la comunicación, la accesibilidad y el hecho de que en los colegios privados se paga una cuota.

Según Educación, durante el lunes por la mañana en las escuelas estatales hubo un 44% de presencialidad, mientras que las privadas alcanzaron un 94%. Esta brecha se acortó en los demás turnos: en la tarde hubo un 43,7% (estatales) y un 62,27% (privadas) de presentismo. Y ayer martes la presencialidad general por la mañana fue del 52% y otra vez la diferencia fue enorme: 39,5% en escuelas estatales, 81,63% en las privadas. Roxana Vicentela, secretaria de Educación, opinó que la diferencia puede deberse a distintas variables. "Una de las más importantes es que el universo de chicos que asisten a las escuelas de gestión estatal es mucho más grande que los que asisten a las escuelas privadas", dijo la funcionaria y agregó que aún no saben a ciencia cierta si todos los alumnos que no asistieron en estos días optarán por la virtualidad, porque no todos presentaron la debida notificación.

Por su parte, Alicia Bernardini, a cargo de la Dirección de Educación Privada de la provincia, dijo que ellos creen que una de las principales razones que llevaron a que haya más alumnos en las escuelas privadas es que el pago de las cuotas hace que "exista un compromiso extra" de parte de las familias.

"Los padres hacen un esfuerzo para que se les brinde un servicio educativo y lo hacen cumplir", dijo Bernardini y comentó que otra de las razones que ellos consideran que puede haber marcado esta brecha es que desde las escuelas privadas tienen otra comunicación con la familia. "Al ser menos alumnos hay una cuestión de cercanía", agregó la funcionaria y comentó que desde muchos colegios se "invitó" a los papás a que envíen a los chicos a las escuelas, asegurándoles que los protocolos se cumplen como corresponde.

Otra variable, según Bernardini, es que la mayoría de los papás que envían a sus hijos a instituciones de gestión privada son trabajadores de salud, del sistema bancario o comerciantes, entre otros. "Enviando los chicos a la escuela evitan tener que pagarle a otra persona o buscar quién cuide a sus hijos chicos mientras ellos trabajan", agregó. Por otra parte, dijeron que el transporte es también otra de las posibles causas que puede haber hecho que asistan más chicos a las escuelas privadas que a las estatales. Aseguraron que la mayoría de los niños que van a escuelas estatales se movilizan en micro, mientras que los que van a escuela privadas lo hacen de manera particular.