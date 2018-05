Ahora. La biblioteca quedó a medio hacer luego de que Planeamiento no habilitara la obra de reconstrucción.



Una clásica esquina de Jáchal será el epicentro de una emblemática obra. Dicen que a mediados de julio comenzará la construcción del nuevo edifico de la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, una de las instituciones más importantes del departamento. Esta biblioteca tuvo muchas idas y vueltas desde 2005 cuando debió cerrar las puertas de su edificio central porque el lugar era inseguro. Según el intendente de Jáchal, Miguel Vega, la obra costará 4.000.000 de pesos aproximadamente.



Los problemas de la institución, que tiene 110 años, comenzaron hace 13 años cuando detectaron que el edificio estaba en malas condiciones. En ese momento, la UNSJ, la Provincia, la Municipalidad de Jáchal y la Biblioteca firmaron un acuerdo para tirar abajo la estructura y conservar los adobes, para luego reconstruirla. Tras ese acuerdo, las paredes fueron levantadas con esos adobes. Sin embargo, el edificio quedó a medio hacer porque desde Planeamiento les informaron que no iban a habilitar esa biblioteca porque no era sismorresistente. Desde entonces, las autoridades decidieron no seguir con la edificación porque temían gastar dinero para terminarla y que luego fuera clausurada nuevamente por no tener habilitaciones.

Próximamente. Así quedará la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento cuando esté terminada. Será similar al edificio histórico.

Desde ese entonces, los directivos de la Biblioteca comenzaron una serie de intentos para ver qué hacer con el edificio histórico, y que a la vez siguiera siendo Monumento Histórico. Hasta hicieron una campaña solidaria para que la gente del pueblo donara ladrillos y materiales de construcción para ver si podían levantarla otra vez. Pero esto no prosperó. Así fue que en 2014 se firmó un nuevo convenio y tras una larga espera la semana pasada la Municipalidad de Jáchal llamó a licitación la mano de obra de la biblioteca. "El municipio pondrá la mano de obra y los materiales serán donados por Minas Argentinas. De esta forma cumpliremos un sueño", dijo Andrés Vega, el presidente de la biblioteca y comentó que la idea es que el nuevo edifico conserve la estética y la fachada antigua. Además, comentó que la obra se terminará antes de fin de año, y que se trata de una construcción de 290 metros cuadrados, en el que posteriormente funcionará la biblioteca. "La idea es mantener hasta las aberturas originales. Hay algunas que no sirven, pero las que estén en condiciones de reutilizarlas serán puestas otra vez", agregó el presidente y comentó que la biblioteca antigua tenía pinotecas empotradas en las paredes y ahora se harán estanterías parecidas pero de durlock. "Antes, el cielo raso era de lienzo y ahora se hará algo similar", agregó.

Cronología

El cierre

2005 La paredes del viejo edificio comenzaron a agrietarse. Y a pesar de que varios sectores del edificio fueron apuntalados, la biblioteca fue clausurada.

Anuncio

2014 Anunciaron que en septiembre de ese año iban a terminar el edificio de adobe. Sin embargo, al tiempo la obra fue frenada por Planeamiento.

Mudanza

2007 Inauguraron, al costado del antiguo inmueble, una nueva casa para el funcionamiento de la biblioteca. El lugar resultó chico y tenían los libros en cajas.

El acuerdo

2014 Se firmó un acuerdo mediante el cual la Municipalidad se comprometió ayudar en la construcción que arrancará próximamente.