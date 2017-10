El consultorio. La atención a los adolescentes se hace todos los días desde las 8. Los turnos se piden en mesa de entrada y generalmente son para el mismo día de la solicitud o el posterior.

A dos años de que el consultorio de Adolescencia, que funcionaba en el edificio histórico del Hospital Rawson, cerrara sus puertas, desde Salud Pública dijeron que volvieron a abrir un servicio para chicos de entre 10 y 18 años. Según Jorge Castro, el médico que tiene a cargo este consultorio, aún falta mejorar algunos espacios, pero ya comenzaron a trabajar con los jóvenes. Este consultorio funciona en el Servicio de Pediatría. A través de este espacio se podrá tener estadísticas sobre las problemáticas de los adolescentes.



Si bien pasaron dos años desde que cerró el otro consultorio, Castro explicó que los adolescentes no se quedaron sin atención médica. Sin embargo, no era la más adecuada. "El servicio que había antes era insuficiente. No tenía internación para los adolescentes y no era un lugar acorde para contener a los chicos", dijo. Ahora, con el nuevo consultorio se busca que los chicos se acerquen hasta espontáneamente para ser atendidos por distintos especialistas. Pues tienen atención médica con pediatras, una ginecóloga, nutricionista y psicólogas. A la vez explicó que la consulta la pueden realizar sin la compañía de un adulto, pues en todos los casos los adolescentes tienen derecho a la confidencialidad de la consulta. "Aceptamos que los chicos vengan solos porque hay veces que necesitan estar sin su mamá o su papá, por ejemplo en los casos de abuso o embarazos", agregó y explicó que los chicos que llegan con sus padres también son entrevistados sin la compañía de los progenitores.



Además de la atención médica los adolescentes tendrán un espacio de educación para la salud. Se trata de una sala en la que hay un enorme mural y tiene hasta un televisor para que los chicos puedan participar de charlas y capacitaciones. "Esta sala está destinada principalmente a adolescentes con patologías crónicas como obesidad y diabetes. Tenemos el lugar físico para todo, pero aún nos falta asignar más personal para que funcione al cien por cien", agregó el médico, mientras mostró las instalaciones que están llenas de carteles sobre los derechos de los adolescentes y sobre educación sexual, entre otros temas.