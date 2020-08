Los vecinos del Barrio Teresa de Calcuta, en la zona norte de Pocito, superaron sus expectativas. Nunca imaginaron que finalmente repararían ese caño roto que llevaba dos años derrochando agua potable y que terminó formando una laguna donde proliferaban los mosquitos y sapos. El arreglo se concretó esta semana, luego de que comunicaran su reclamo y malestar a DIARIO DE CUYO, y en medio de versiones encontradas.

La gente del barrio dijo que hizo varios reclamos a OSSE por este tema y que hasta recurrió al municipio de ese departamento en busca de una solución. Desde OSSE dijeron que tienen un único reclamo oficial sobre esta rotura y que ingresó también el pasado 4 de agosto.

Silvana Álvarez, una vecina que vive frente al descampado donde se formó la laguna de agua potable, dijo que "estaban cansados de reclamar a OSSE" por la rotura del caño hace dos años y que ante la falta de repuesta trasladaron su reclamo al municipio de Pocito, donde les dijeron que no podían intervenir porque no era su competencia. Y que por este motivo decidieron, el martes pasado, dar a conocer la situación en los medios de comunicación. Ese mismo día, este diario consultó a las autoridades de OSSE para conocer su postura sobre el reclamo y dijeron desconocer del tema, pero que intervendrían lo antes posible. Y ante los dichos de los vecinos sobre los numerosos reclamos que hicieron por esta rotura, el presidente de este organismo, Guillermo Sirerol, dijo que en lo que va del año no se registró ningún reclamo oficial sobre la rotura. El primero ingresó el mismo martes 4 de agosto, a las 13.23, realizado por Francisco Quinteros, vecino del Barrio Teresa de Calcuta. Y un par de horas más tarde, personal de OSSE se hizo presenta en el lugar y procedió a solucionar el tema. Sirerol dijo que en 2019 hubo un par de reclamos de los vecinos de este barrio, pero por roturas de caños en otros sectores públicos del vecindario y que fueron solucionados en su momento.

El funcionario agregó que el trabajo para reparar la pérdida de agua que generó la laguna consistió en el reemplazo de 5 metros de caño y su enterramiento.